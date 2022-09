“No me he hecho ninguna cirugía, pero sí me hice un cambio de imagen por el que me regañó mi mamá”: dice Yalitza Aparicio. 

Comparte esta Noticia

Yalitza Aparicio captó la atención de todos sus seguidores al tener el valor de marcar su piel, pues por primera vez decidió hacerse un tatuaje, un sueño que desde hace mucho tiempo quería hacer realidad, se tatuó un colibrí, porque para ella es un animal libre.

Aunque la actriz Yalitza Aparicio estaba muy feliz, su madre demostró no estar muy contenta, por lo que la mujer comentó, “Estoy acá, aunque no me parezca y sea doloroso, allá ella”.

Durante el video el artista de la tinta le explicó que no era una decisión que podría cambiar cambiar con el tiempo, pues sería una marca de por vida en su cuerpo, sin embargo, no le iba a impedir donar sangre en algún futuro.

Finalmente, la joven Aparicio mostró su tatuaje en su brazo, a pesar de que en algún momento ya no sentía dicha parte de su cuerpo, pero estaba feliz de tener marcada en su piel con ave libre, un hermoso colibrí.

Pero lo cierto es que también varios de sus seguidores le preguntaron si se ha hecho cirugías, ya que últimamente se le ve diferente imagen.

“No me hecho ninguna cirugía, y hasta el momento no tengo planeado hacerlo”, declaró Yalitza, resaltando que el único cambio de imagen que se ha hecho, es el tatuaje.

Y adelantó que se hará más, aunque no especificó cuándo ni dónde.