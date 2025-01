“No nos vamos a enganchar”, dice Ebrard sobre declaraciones de Trump

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, respondió a las pretensiones de Donald Trump sobre cambiar el nombre del Golfo de México para llamarlo “de América”, cuando inicie su mandato.

“Yo de hoy te diría, bueno si nos viésemos dentro de 30 años el golfo de México seguirá llamándose así en 30 años, pero no nos vamos a enganchar en ese debate”, precisó.

Asimismo, el funcionario reiteró que México cuenta con una estrategia en caso de que el gobierno de Trump, que comienza el próximo 20 de enero, decida imponer aranceles a las exportaciones nacionales, como lo reiteró el republicano en conferencia.

“Primero vamos a ver si los ponen o no. Pero sí estamos preparados, no puedo dar detalle de la estrategia porque no debiera, pero estamos listos, llevamos meses trabajando esto. Entonces sabemos qué vamos a hacer en cada caso de los escenarios factibles. Sorpresa no va a haber y los preparativos se han hecho para estar en tiempo y forma y reaccionar con inteligencia”, aseguró.

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, dijo que le gustaría cambiar el nombre del Golfo de México por el de “golfo de América”, en cuanto asuma la presidencia, pues, dijo, está invadido por cárteles.

“Nosotros hacemos la mayor parte del trabajo, así que cambiaremos el nombre de Golfo de México al Golfo de América, el cual es un nombre hermoso y muy apropiado. Además, México debe parar a las miles de personas que entrar en nuestro territorio”, dijo desde conferencia en Florida.

Fuente: Excélsior