No podrán frenar a la mala y con guerra sucia de Estado la renovación en Solidaridad: Lili Campos

PLAYA DEL CARMEN.- Ni la intervención del Estado en la guerra sucia del clan Beristain y de Estefanía Mercado (que se disfraza de Morena, pero está verde), podrán detener el proyecto de la renovación, porque la experiencia y los buenos resultados le dan el respado de las y los solidarenses, recalcó Lili Campos, candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por la alianza “Fuerza y Corazón por Quintana Roo”, tras la determinación de bajar la candidatura de José Luis Toledo Medina, a síndico municipal, por parte del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).

“Cada vez más cerca del final de la campaña y atendiendo a que sienten que no tienen como ganar esta campaña, han iniciado nuevas vías de desestabilización de manera ilegal; Chanito ha sido injustamente despojado de su lugar en la planilla de la candidatura, un acto que va en contra de los principios fundamentales de la democracia y los derechos de participación política de todos los ciudadanos”, denunció en rueda de prensa.

Lili Campos dijo que confía en que las instancias electorales superiores actúen con justicia y el Tribunal Electoral de Xalapa resuelva a favor de la candidatura de Toledo Medina, a síndico municipal.

“Hoy todos los solidarenses ya abrimos los ojos, ya sabemos quiénes son, ya sabemos cómo trabajan y no vamos a permitir, ni con sus intimidaciones, ni con sus artimañas, ni con nada con lo que hoy quieren venir a afectar, no al proyecto, sino a todo Solidaridad, los buenos resultados con los que hemos defendido a Solidaridad. Nosotros, el equipo de la renovación, trabajamos por cada solidarense y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a demostrar el 2 de juino, que con todo y lo que nos están queriendo intimidar no lo van a lograr. EL 2 de junio les vamos a ganar”, aseguró.