No se permitirán ejecuciones ni de sicarios: AMLO

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana en Nuevo Laredo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no permitirá violación de derechos humanos ni la ejecución de personas, aún cuando se trate de miembros del crimen organizado.

“La autoridad, en este caso la Fiscalía tiene que llevar a cabo la investigación completa y también aclarar una cosa, aunque se trate de supuestos sicarios no se debe de permitir la ejecución de nadie, ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos, no, eso no”, sostuvo esta mañana en Palacio Nacional.

Asimismo, reiteró que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso y adelantó que ya se está llevando a cabo un proceso conforme a la disciplina militar en contra de los responsables.

“Ya se está procediendo de acuerdo a la disciplina militar en el caso de los reglamentos, que tiene que ver con el uso de la fuerza, con la disciplina, ya la Secretaría de la Defensa está actuando en eso”, precisó.

Después de que este lunes se diera a conocer que cinco jóvenes murieron durante un ataque a balazos por elementos del Ejército, la Sedena se pronunció al respecto y publicó su versión de los hechos, los cuales no coinciden con los testimonios de los familiares de las víctimas.

Aproximadamente a las 4:50 am del domingo 26 de febrero, el personal militar de una Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaba un reconocimiento en el área, cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta.

Minutos después, avanzaron a la dirección donde se escucharon las detonaciones y, posteriormente, identificaron un vehículo pick up con siete individuos a bordo, “quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas”.

Los integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron la velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado.

Por ello, el personal militar accionó sus armas de fuego, según explicó la Sedena. De manera preliminar encontraron a una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida.

A la persona herida se le brindó la atención, solicitando el apoyo de una ambulancia para ser evacuada.

Autoridades estatales explicaron que las víctimas no tenían armas de fuego.

Fuente: El Financiero