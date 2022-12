“No tengo que pedir perdón”: responde Lionel Messi a Canelo.

Comparte esta Noticia

Por fin, tras varios días de polémica, Lionel Messi reaccionó a los mensajes y amenazas que hizo en su contra el boxeador mexicano “Saúl Canelo Álvarez”, por presuntamente pisar una playera de la Selección Tricolor en el vestuario argentino tras su partido contra México.

Antes que nada, deberías saber que El Canelo ya se disculpó, aunque no pudo evitar recibir sanción por parte de Twitter por su mensaje que incita a la violencia. Puedes consultar los detalles en la siguiente enlace: Canelo Álvarez le pide disculpas a Messi y a Argentina “por su malentendido”.

Aunque Messi se había mantenido alejado de los comentarios alrededor de la situación, para concentrarse por completo en la clasificación a octavos de mundial de Qatar 2022, en entrevista aseguró que no tenía que pedir perdón “porque no le falte el respeto a nadie”.

“El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario. No tengo que pedir perdón porque no le falte el respeto a la camiseta de México ni a nadie. Quedó ahí, no pasa nada”: dijo en su video.

Cuando le preguntaron por el cruce cerca del final con Robert Lewandowski, Lionel prefirió no dar detalles al respecto: “Me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”.

La Pulga tuvo varias chances claras de gol, pero la gran actuación del guardameta europeo lo privó de celebrar. “La verdad es que lo tuve en el penal y en un pase atrás de Enzo. Con bronca por haber errado el penal, pero creo que el equipo no se cayó y que se fortaleció de ese error mío. En el segundo el equipo estaba convencido de que se iba a sacar adelante, de que íbamos a ganar el partido y que cuando entrara el primero iba a cambiar el partido”, explicó en charla