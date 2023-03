“Nos estafaron”: denuncian Mona, Niurka y Maya que comieron oro falso en un restaurante de Jalisco.

Comparte esta Noticia

Por medio de sus redes sociales, Niurka informó hace unos días asistió a un restaurante en Jalisco junto la influencer Mona, su novio Geros, así como Maya Nazor, expareja de Santa Fé Klan, para comer platillos con supuesto “oro”. Sin embargo al parecer fueron víctimas de un fraude.

Fue Mona quién molesta explicó que “les vieron la cara” en dicho restaurante, pues lo que les dieron no fue el preciado metal, aunque se los vendieron como tal.

Y es que los famosos tuvieron que pagar una cuenta de 81 mil pesos en el restaurante ubicado en Guadalajara, Jalisco, por esta experiencia.

“Eso es pura mentira, ¿cómo les diré? la verdad ese restaurante sí salió caro, todo es muy caro, la verdad, no me acuerdo si fueron 91 mil pesos, Todo lo de oro estaba bien caro, ese pastel estaba en 26 mil pesos, pero eso no era oro”, dijo la influencer por medio de su transmisión en vivo.

A su vez, señaló que las bebidas que les dieron supuestamente contenían “oro”, lo que también resultó ser una mentira, pues expertos explicaron que las láminas no se iban hasta abajo de los vasos, como debía de suceder en caso de que fuera real.

“Tú te servías y eso no se quedaba en el vaso. Yo le dije a Erika que tenía oro en mi casa, que he comprado esas hojitas de oro, yo la compré. Erika compró una carne envuelta según en oro, al igual que el vino y el postre y le dije, no…”, mencionó.

Finalmente, señaló que se sintió muy molesta por lo que adelantó con demandar al lugar.