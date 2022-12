“Nos piden 50 mil pesos para trabajar”: trabajar de mototaxista en Cancún se ha convertido en un infierno.

Comparte esta Noticia

Saber manejar una moto y tener una licencia de conducir no es lo único que se necesita para ser mototaxista en Cancún: hay que pagar una cuota diaria de hasta 150 pesos por “derecho de piso”.

Un mototaxista que ha pedido el anonimato afirma que viven con miedo cada vez que salen a trabajar.

“Queremos seguridad y que las autoridades den con los delincuentes. Vivimos con miedo cuando salimos a las calles, ver quién nos sigue y cuidarnos, sobre todo de los usuarios”, dice.

Afirma que no sólo los mototaxistas son afectados, sino también sus líderes, a quienes les piden 50 mil pesos de cuota al mes para dejarlos trabajar. La CROC, FESOC e ISLACUN son los gremios más afectados.

“Nosotros queremos pensar que no es el crimen organizado, ni las células delictivas, sino que es algo entre los mismos líderes sindicales del lado contrario, la competencia, los que están detrás, pero si no es así, aún más temor tenemos, por eso pedimos a las autoridades su intervención, para que nuestra vida no corra peligro”, dice el trabajador.

El miedo está justificado. En la semana del 21 al 25 de noviembre ocurrieron cuatro ataques armados en contra de mototaxistas de Cancún, de los “azules”, como les llaman, dejando tres choferes muertos y daños materiales a una unidad.

Los últimos dos hechos ocurrieron la noche del viernes 25 de noviembre, casi de manera simultánea: el primero en el fraccionamiento Galaxias del Sol, sobre la calle Págalo, en la Región 253, donde sicarios abatieron a un mototaxista a bordo de su unidad. Minutos después, en la calle Tonina, del fraccionamiento Azul Bonampak, otro operador fue atacado a balazos y murió. En ninguno de estos casos hubo detenidos.

El lunes 21 de noviembre, en la esquina de Tules y Kabah, de la supermanzana 248, otro conductor fue atacado. Hombres armados intentaron asesinarlo, pero no lo lograron y sólo causaron daños materiales al mototaxi.

Tres días después, en la supermanzana 258, se registró otro ataque armado y un mototaxista murió. La autoridad logró dar con el paradero de los posibles responsables y abatió a uno cerca del Arco Vial, durante un enfrentamiento a balazos.

Los mototaxistas laboran en Villas del Mar, sobre la avenida Kabah, Los Tules, 20 de Noviembre, en las regiones 246, 247, 248 y alrededores. Todas estas zonas son consideradas un foco rojo. Son aproximadamente 750 mototaxis en Cancún, pero durante la noche prefieren no trabajar, por miedo.

“En las mañanas todos salimos, pero de noche no todos se atreven a salir, por eso es que no hay casi mototaxis operando”, dice el mototaxista que pidió el anonimato.

El sábado 26 de noviembre, más de 150 unidades de los sindicatos de la CROC, FESOC e ISLACUN protestaron frente a la Fiscalía General del Estado, luego de los asesinatos. El fiscal Óscar Montes de Oca Rosales, que atendió a los manifestantes, se comprometió a dar atención a los planteamientos en una semana.

“Sabemos que trabajan para sus familias y de ahí comen sus familias, ya tuvimos varios acuerdos con sus líderes y ellos se los van a comunicar, por favor tengamos calma, trabajaremos con mayor profundidad. En una semana les tengo resultados”, subrayó.

Añadió que trabajan en coordinación con los tres niveles de gobierno. “Tenemos una estrategia y por supuesto que trabajamos en ello. Vamos a proteger las fuentes de trabajo”.