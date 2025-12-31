Nuevo trámite vehicular anticipa posible reactivación de la tenencia en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- El gobierno del Estado, a través del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), obligará a los propietarios de vehículos a realizar primero su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC) para que puedan realizar su canje de placas o emplacar automóviles nuevos a partir del 2026, en lo que parece una preparación para reactivar el cobro del Impuesto a la Tenencia Vehicular en otra oportunidad.

El nuevo trámite fue establecido por reforma al Código Fiscal del Estado aprobado por el Congreso local en el Paquete Fiscal que presentó la gobernadora Mara Lezama Espinosa para el 2026.

El Registro Estatal de Contribuyentes es un padrón administrado por el SATQ que tiene como finalidad registrar e identificar a todas las personas físicas o morales que tienen obligaciones fiscales a nivel estatal, y para obtenerlo hay que presentar la Constancia de Situación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria federal (SAT).

Antes de esta reforma, la obligación de inscribirse al REC era sólo para los que pagan impuestos de entero mensual como el de Hospedaje, sobre Nóminas, sobre Venta de Bebidas Alcohólicas, Extracción de Materiales Pétreos o sobre el Ejercicio Libre de Profesiones.

Sin embargo, con la nueva reforma promovida por la gobernadora Mara Lezama, la obligación ahora se hará extensiva a los propietarios de vehículos por estar obligados a pagar el Impuesto a la Tenencia Vehicular, porque no está derogado en el Estado, sino que simplemente no se cobra al otorgar un estímulo fiscal a los que paguen sus derechos de control vehicular en el primer trimestre de cada año, mientras que los que hacen el trámite de abril a diciembre sí tienen que pagar ese impuesto.

Asimismo, la reforma también obliga a la misma inscripción en el REC a las personas que tienen que pagar el Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Nuevos, el cual se causa sólo cuando se compra un auto.

La medida busca que los propietarios de vehículos tengan un Expediente Digital como contribuyentes del gobierno del Estado, aunque ya están inscritos en el Registro Estatal Vehicular, por lo que especialistas contables consideran que se está preparando la reactivación del cobro completo del Impuesto de la Tenencia Vehicular, lo que significaría suprimir el estímulo fiscal del primer trimestre del año en una próxima oportunidad que tengan las autoridades.

Lo anterior deriva de que legisladores federales de Morena ya anunciaron que tienen la intención de promover en la Cámara de Diputados la reactivación del cobro de la Tenencia Vehicular en todos los estados, con una norma homogénea.

Por lo pronto, con esta reforma, los requisitos para el canje de placas del 2026 aumentan, siendo el primero que se tiene que cumplir el de contar con Expediente Digital del REC, porque será exigido en la ventanilla del Módulo de Emplacamiento.

Los demás requisitos son los ya vigentes con anterioridad: identificación oficial, entrega de la placa y la tarjeta de circulación anteriores, y en caso de realizar el trámite mediante representante legal, la identificación de éste y la carta poder notarial o escritura pública que lo acredite.

El SATQ ha comenzado a avisar de este nuevo requisito, con la idea de subir los documentos en línea para adelantar el trámite y llegar a las oficinas sin documentos innecesarios, pero aunque el canje de placas debe iniciar en los primeros días de enero, la plataforma para este trámite aún no existe, lo que ha generado disgusto en la población contribuyente.

Para el caso de las personas que no son contribuyentes de los demás impuestos estatales por no tener actividad empresarial, el SATQ creó un nuevo espacio de inscripción al REC, que es para personas físicas sin actividad empresarial, donde se deben registrar los propietarios de autos.

Existe una plataforma electrónica para eso en la página de internet oficial del SATQ, donde se tiene que adjuntar la Constancia de Situación Fiscal del SAT en formato pdf, junto con la imagen de una identificación y los datos de domicilio, teléfono y correo electrónico, para crear el Expediente Digital del REC.

Como ya se ha informado, el costo del canje de placas y la tarjeta de circulación durante el mes de enero de 2026 será de mil 668 pesos para vehículos particulares, camionetas y camiones; 650 pesos para motocicletas; y 848 pesos para los remolques, sumando el costo de las placa y tarjeta de circulación.

A partir de febrero estos precios aumentarán, como resultado del incremento anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) todavía no anuncia.