“Nunca nos vas a atrapar”: cínicos ladrones se burlan de su víctima, publicando sus fotos en el perfil de su celular robado. 

No conocen el cinismo se roban celular y publican cosas como si fuera de ellos

#Cancún.-Impotente, un ciudadano reportó a los ladrones que lo asaltaron hace unos días y se llevaron su celular, pues en el colmo de su cinismo están realizando publicaciones en sus redes sociales, burlándose de él.

El afectado explicó que el pasado 27 de junio, ante la ausencia de su transporte para dirigirse a su domicilio, abordó un camión que transportaba trabajadores de obra, cuando justo al bajar una pareja lo asaltó, arrebatándole su celular y su cartera.

De inmediato reportó este hecho a la Fiscalía, quedando asentado en la denuncia FGE/QROO/BJ/06/11826/2022 el cual es contra quien resulte responsable por el delito robo a transeúnte, pero, esto solo quedó en papel.

“Como mi celular no vale mucho, es uno de gama baja, de apenas 2 mil pesos, me dijeron que no valía la pena el desperdicio de recursos para encontrarlo”, declaró el hombre en entrevista para este portal, Estosdías Online.

Fue entonces cuando la víctima notó por su cuenta que no habían dado de baja sus cuentas ni sus redes sociales, por lo que les mandó un mensaje a los ladrones (a través de su perfil) pidiéndoles de favor que le regresen su celular.

Los delincuentes sin embargo se burlaron del hombre, publicando una foto en su propia red social, donde le expresaban señas burlescas acompañado del texto: “en tu perra vida nos vas a poder atrapar”.

El hombre mostró esta evidencia a la policía, destacando que a través de la ubicación podrían encontrarlos, pero nuevamente la policía se negó a investigar.

Así que si los alcanzas a reconocer denúncialos y si no, toma precauciones si los llegas a ver en la calle.