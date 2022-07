“Nunca olvido de donde vengo”: Karely Ruiz presume dulcería donde trabajó antes de ser famosa.

Comparte esta Noticia

“Hoy vine a recordar viejos tiempos”, Karely Ruíz decidió recordar sus raíces al visitar la dulcería en la que trabajó antes de llegar a la fama.

Karely Ruíz no ha negado sus orígenes y en varias ocasiones, la modelo ha afirmado que ella tuvo que trabajar para ayudar en la economía de su familia y en ocasiones ni siquiera tenían dinero ni para cenar tacos.

Ruíz confesó, sin pena alguna, que ella laboró en un puesto de dulces y botanas para sacar adelante a su familia.

Por ello la modelo de OnlyFans, decidió regresar al local donde trabajó como vendedora de dulces, subiendo una foto a su cuenta de Instagram. También le agradeció a las personas que le dieron oportunidad de trabajar, y además de darles una cuantiosa suma de dinero (no se quiso revelar la cantidad, por seguridad de la familia), les llevó varios regalos para mejorar el puesto.

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado , nunca se me va olvidar de donde vengo, y por eso trato de ayudar a todos los que nos apoyaron cuando no éramos nada”, dijo la regiomontana.

Además de su sensual figura, Karely se ha hecho famosa por donar casi la mitad de sus ingresos en obras de caridad, regalando tratamientos de cáncer para adolescentes, agua para las personas de Monterrey de escasos recursos que hoy sufren por la sequía, a sus padres que prácticamente los sacó de trabajar, equipando escuelas, etc.

Ante la acción los fans de la modelo regia no se hicieron esperar:

“Eso es lo que te hace ser una reinota”.

“Ante todo la humildad”.

“Una persona admirable y de buen corazón”.

“Siempre con los pies en la tierra” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Karely Ruiz”.