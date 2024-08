Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, sale de prisión en EU

Comparte esta Noticia

INDIANA.- El exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, salió hoy de la prisión en la que estaba recluido en Estados Unidos tras ser capturado en México y ser extraditado a ese país en 2009 por cinco cargos en su contra por narcotráfico.

Cárdenas Guillén, de 57 años, estaba preso en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Terre Haute, en Indiana, donde cumplió su sentencia reducida al declararse culpable de tráfico de cocaína y mariguana, lavado de dinero y de amenazar a dos agentes federales estadunidenses.

Con la declaración de culpabilidad, el exlíder del Cártel del Golfo fue sentenciado a 25 años de prisión en 2010 por la jueza federal Hilda G. Tagle. En su ficha en el Buró de Prisiones de Estados Unidos estaba marcado que el exnarcotraficante sería puesto en libertad este día tras cumplir su condena, para la cual se le tomó en cuenta el tiempo que estuvo detenido en México tras haber sido arrestado en Tamaulipas en 2003 por fuerzas federales y el buen comportamiento que mostró en prisión.

“Me disculpo con mi país, México, con Estados Unidos, mi familia, mi esposa, especialmente, mis hijos, por los errores que he cometido. Creo que el tiempo que he pasado en prisión he reflexionado y me he dado cuenta del mal comportamiento que he tenido y de verdad estoy arrepentido. También me disculpo con todas las personas que herí directa e indirectamente”, dijo el también impulsor de Los Zetas en la audiencia en la que conoció su sentencia.

Tras su liberación, Osiel Cárdenas Guillén podría ser deportado a México, donde está acusado de crimen organizado y tráfico de drogas, o autoridades estadunidense le permitirían permanecer en Estados Unidos bajo el esquema de libertad supervisada o existe la posibilidad de que se acoja al programa de testigos protegidos.

