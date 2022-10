Para chantajear a su esposo,Gabriela Sevilla engañó a todo un país con un embarazo falso y el secuestro de su bebé imaginario.

Comparte esta Noticia

Esta semana, la desaparición de Gabriela Sevilla y un falso embarazo, de acuerdo a las informaciones oficiales del Instituto de Medicina Legal, causó gran conmoción en los peruanos quienes pasaron de expresar su solidaridad por el presunto secuestro de una mujer en labor de parto a expresar su indignación por las mentiras que giran en torno a este caso.

Ramiro Gálvez Ramírez, pareja de la joven, se mantuvo alejado de la prensa tras la aparición de la joven y los informes médicos sobre su supuesto estado de gestación. El hombre ofreció su testimonio ante la División de Investigación de Personas Desaparecidas de la Dirincri, donde se quebró y manifestó que tenía dudas sobre la gestación de su pareja, según Trome.

En un primer momento, Ramiro habría dudado sobre su paternidad, pues su bebé debió nacer en el mes de setiembre, y antes de la desaparición la mujer supuestamente habría cumplido 9 meses y tres semanas de gestación. Es por ello, que hizo una investigación por su cuenta, buscando a los médicos que firmaron las recetas de Gabriela Sevilla, donde descubrió que era atendida, pero por otro tipo de consultas. Según señala el medio, el joven la confrontó, y ella negó cualquier tipo de engaño y al día siguiente se produjo su desaparición.

La pareja de Gabriela Sevilla contó a las autoridades policiales, que, durante los meses de la supuesta gestación, no habría acompañado a su pareja a los controles médicos, debido a que ella se lo impedía excusándose en los protocolos por la pandemia de la COVID-19. Además, no dormían juntos y no le permitía que le tocara mucho la panza, según indica el diario La República.

La celebración del baby shower

Se siguen conociendo más detalles acerca del caso Gabriela Sevilla, y esta vez quien salió a dar su versión es la organizadora del baby shower de la joven.

Según el testimonio de Gianella Bell Castillo Durán, dueña de ‘Globos bu’, fue contactada por la supuesta gestante, a través de las redes sociales en el mes de julio.

“Gabriela me contactó por Instagram en el mes de julio, pero, aunque varias veces no se llegó a nada, ya por WhatsApp se comunicó para cerrar el contrato con su novio Ramiro”, declaró a Extra.

Asimismo, indicó que acudió desde muy temprano a la locación del evento, sin embargo, nunca tuvo contacto con la mujer ni con miembros de su familia. Asimismo, dijo que, posteriormente, le solicitó el envío de algunas fotos en la que se aprecie su trabajo durante la realización del evento, pero recibió fotos oscuras. A pesar de esto, la mujer la presentó como testigo de su embarazo.

Gabriela Sevilla estaba citada en la sede de la Dirincri, ubicada en la avenida España en el Cercado de Lima, para dar su declaración en torno a su desaparición y supuesto embarazo, pero decidió no cumplir con la citación policial.

La joven había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles 19 de octubre, cuando en horas de la noche salió de su vivienda en Surco, en dirección a la Clínica Internacional, ubicada en el distrito de San Borja, pues se encontraba en labor de parto. Apareció en horas de la mañana de viernes 21 de octubre en Villa María del Triunfo y, posteriormente, fue trasladada al Hospital Militar, donde de acuerdo a las evaluaciones médicas, no habría estado embarazada.

La Policía Nacional del Perú confirmó que Gabriela Sevilla nunca denunció la desaparición de su ‘bebé’ Martina, luego de su presunto secuestro. El caso de la mujer de 30 años sigue dando de que hablar, luego de que el ex esposo declaró que ella aseguró estar embarazada justo cuando le dijo que se iba a separar de ella, además de que supuestamente lo emborrachó para tener sexo con él y así concebir a su presunto hijo, pues desde un año antes ni siquiera tenían intimidad.