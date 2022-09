“Para que ya no los discrimen en Liverpool”, influencer Mona se hace varias cirugías estéticas.

Comparte esta Noticia

León, Guanajuato.- Los youtubers Mona y Geros emprendieron su primer viaje a Colombia, donde la leonesa se sometió a varias cirugías estéticas que le ayudarán a mejorar su silueta.

Semanas antes, por recomendación de su amigo, el vidente Farath Coronel, la pareja planeó este viaje a Medellín, donde Mona se sometió a sus primeras cirugías estéticas.

La intervención de Mona incluyó implantes para aumentar la talla de busto, liposucción, y lipotransferencia de glúteo y cadera.

La generadora de contenidos ya había declarado que deseaba cambiar varias partes de su cuerpo y empezó por el busto, aunque el más nervioso fue su pareja, Geros, quien estuvo inquieto todo el tiempo que ella estuvo en quirófano.

“Ya estoy con mi esposa, sana y salva, ya la quería ver… se me hizo eterno para verla, ya está aquí la Monita, ya está mi esposita, ya está lista”, dijo Geros en la primera transmisión después de la cirugía.

La leonesa de 23 años reapareció convaleciente en un cuarto de hospital, al tiempo que explicó sus primeras reacciones.

“Gracias a Dios ya salió esta muchachona”, dijo Geros, al tiempo que le pregunta cómo se siente.

“No puedo hablar mucho, se me va mucho la respiración, siento una presión muy fuerte, es por el tipo de implante que me metieron en el pecho, cuando desperté empecé a tener mucho frío, me pusieron tres cobijas y no podía con el frío”, compartió Mona.

Mona y Geros son dos jovenes Influencers procedentes de los barrios más pobres de Guanajuato. Ganaron gran fama en menos de un año, debido a su forma tan natural de conducirse, incluyendo insultos.

Sin embargo, por este salto a la fama afirman que sufren discriminación, como la que sufrieron hace unos días, cuando personal de seguridad los vigiló mientras estaban de compras en Liverpool, debido a su físico y forma de vestir.