Parte 2 del ”chismesito de Tekax”: familia de la primera esposa platica la historia. 

Comparte esta Noticia

El día de hoy se hizo viral la historia de la chetumaleña Victoria Cabrera, quien por presumir su sesión de fotos en Tekax con su pareja, el cubano, Yamil Marfil, fue exhibida una presunta infidelidad, ya que el sujeto apenas hace unos días aún andaba con su primera esposa, la carrilloportense Yulika N.

Familiares de ambas parejas comentaron la publicación que se hizo viral y que permitió enterarse de esta historia, incluido el padre de Yamil, don Antonio, quien le recriminó haber abandonado a sus hijos.

Ahora familiares de la primera esposa explican que Yuliana llevaba poco más de 10 años con “Sonero Mayor” (El cubano), a quien califican de una “persona presumida”.

“En un viaje que hicimos en familia a Bacalar el Sr. Sonero Mayor (El cubano) tomo la foto únicamente de la cuenta de la comida y claro que lo subió a sus estados con la famosa frase que usa cualquier naco sin dinero “Aquí dando mis gustos por qué quiero y puedo”, pero todo lo pagó mi prima. De hecho es una de las muchas cosas que solía hacer, por eso nunca confíen en los habladores y los que dicen tener mucho y nada que ver”, declaró el primo de la primera esposa.

Citó que su familia logró tener una vida acomodada gracias a la venta de Betterware, logrando tener varios puntos de entrega en Chetumal, Cancún y Mérida.

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN:

“El cubano, para no decir su nombre, a cada rato no tenía trabajo en ese entonces, pues como músico no siempre le iba bien. Mi prima todavía por ayudarlo nos dijo que si teníamos un trabajo disponible le avisemos, pero el Sr. Cubano, no quiso vender porque le ofendía, así que se le ofreció un puesto de chofer para que repartiera los pedidos y cada semana de repartía a gente que se le complicaba ir a la tienda, ahí fue cuando entra la señora Victoria Cabrera, quien en ese entonces tenía una pareja que era un poco cercana a la familia de mi prima ahí por Chetumal, pues la mamá de su novio compraba Better y se le repartía”, explicó el primo.

“Cabe recalcar que el carro en el que repartía era una camioneta nueva que es de mi hermano, se le prestaba únicamente para repartir, y por cada semana juntaba casi 50 mil pesos en ventas. Pues de dicho dinero tomaba fotos (sin que lo supiera ni mi familia ni mi prima) diciendo que era de su negocio y la mamada, y pues la Sra. Victoria se creyó el cuento y así fue como poco a poco empezaron a enredarse, eso paso como a mediados de Mayo pasado”, citó.”

Explica que les sorprendió que fueran amantes, ya que Victoria aún tiene fotos de su novio pintando su local de ella, “todo para que al final se vaya con alguien solo por el dinero que dicho sea de paso ni si quiera era de el, ni la camioneta, nada”.

Añaden que hace unos días recibieron el reclamo de la nueva novia, pues ella argumentaba que le correspondía parte del negocio de su nuevo esposo, pues este le dijo que se separó y que le dejo la camioneta y varias cosas a su prima.

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN:

“En primera negocio ni es de mi prima, es de mis hermanos pero el cubano con tal de quedar bien invento todo eso. Cabe destacar que todo se supo apenas como a finales del mes de Junio que se les cayó el teatro y mi prima con su hijo de 7 años e hija de 5 los encontró en la cama de su propia casa, obviamente los niños son tan inocentes que nunca supieron que fue lo que pasó. En cuanto a mi prima sigue devastada, pero es una mamá muy muy luchadora que sigue adelante, afortunadamente ella tiene un buen trabajo, el único Huevón era su ex marido que ahora irá hacerle la vida imposible a alguien que tal vez si se lo merece por su dichoso pasado, no duden que luego los verán peleados o incluso con nuevas parejas!!!“, citó la fuente.