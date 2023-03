Pedrito Sola se besó con el influencer Aldair Leal en plena transmisión en vivo.

Comparte esta Noticia

El conductor de Ventaneando, Pedrito Sola, se volvió tendencia esta noche por besar a un joven influencer durante una entrevista en su podcast “Somos Batos”.

Cabe resaltar que hasta hace apenas unos años tanto Pedro como Daniel Bisogno ocultaban sus preferencias de amor, presuntamente por contrato con TV Azteca, que consideraba que era inadmisible que los hombres hablaran sobre estos temas tan abiertamente.

Justo platicaba de esta situación Pedrito con el influencer Aldair Leal, que se transmite a través de la plataforma de videos YouTube, cuando comenzaron a hablar de los besos entre hombres.

“Para un hombre gay, no le provoca ningún problema besar a un hombre que no lo sea, pero yo sí siento que para un hombre heterosexual, sí le puede provocar un problema besar a un hombre”, argumentó el amigo y compañero de Pati Chapoy. No obstante, Leal aseguró que a él no le causaría nada por lo que fue retado por su compañero Rom Alan a que se dieran un “piquito” para comprobarlo.

Tras aceptar el reto de Alan, quien se mostró incrédulo ante la hazaña de su compañero Aldair Leal, le escuchó decir que para él “sería un sueño”. Incluso el economista se rió y le dijo “no, no mam$%”. Acto seguido se sentó a lado de su invitado para afirmar que era el “clímax de su carrera”.

A pesar de que su unión duró unos cuantos segundos, Pedrito Sola no se aguantó las ganas de aprisionar al influencer con sus dientes para demostrar su teoría.

Entre risas, Rom Alan dijo que todo fue tan natural que ambos cerraron los ojos, algo que refutó el conductor pidiéndole que bese de esa manera a su novia.

“Besa rico Pedrito” dijo al final Leal.