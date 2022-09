Perro atacó y le arrancó la oreja a un niño de 9 años, en Yucatán. 

Comparte esta Noticia

Yucatán.- Un perro que se encontraba dentro de un minisuper atacó a un niño de 9 años desprendiendo el 90% de la oreja izquierda del menor de edad en el estado de Yucatán, de acuerdo a los reportes policiacos estatales.

Tras haber sido atacado por el animal domestico que estaba al interior de un minisuper, el infante fue llevado de inmediato a un hospital privado localizado en la ciudad de Mérida a fin de que recibiera la atención médica necesaria.

Tras que se constatara que las mordidas del perro ocasionaron que el 90% de la oreja izquierda del niño se despegara de su cabeza, en el nosocomio se colocó parte de esta parte del cuerpo dentro de una bolsa con el obietivo de intentar rescatarla luego de someterlo a una cirugía.

No obstante, el personal médico del hospital particular le dejaron en claro a los familiares del menor de edad atacado que dicha intervención quirurgica no garantiza el rescate de la oreja izquierda del pequeño de 9 años ni tampoco la recuperación de dicho órgano.

Posteriormente, las autoridades de la ciudad yucateca dieron a conocer que el niño ya se encontraba en su casa y que su estado de salud se reportaba estable, aunque señalaron que difícilmente se le podría restablecer la oreja que perdió.

En tanto, trascendió que los padres del menor no presentaron ningún tipo de denuncia en contra de la dueña del perro y del establecimiento donde se suscitaron los hechos. Además, las autoridades locales detallaron que la familia del infante atacado había llegado a una acuerdo económico con la señora.

Por su parte, el alcalde de Mérida, Paulino Ek Pech, hizo hincapié en que a él no le corresponde hacer nada al respecto del ataque que sufrió el menor de edad por el perro que se encontraba en el local, precisando que la parte afectada tiene que interponer el recurso legal necesario ante la Fiscalía General del Estado (FGE).