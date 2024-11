Pide Cristian Castro a Yolanda Andrade pruebas de su supuesta boda con Verónica Castro

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristian Castro, hijo de Verónica Castro, habló por primera vez sobre la polémica de su madre y la conductora Yolanda Andrade, quien hace algunos años afirmó haber tenido una relación romántica y hasta haberse casado con la reconocida actriz.

El escándalo comenzó en 2019, cuando Yolanda Andrade, presentadora de “Montse y Joe”, reveló que tuvo una relación sentimental con Verónica Castro y que ambas celebraron una boda simbólica en Ámsterdam.

Aunque la actriz nunca ha reconocido esta supuesta relación, las declaraciones de Yolanda Andrade generaron una gran controversia.

Tras años de especulación, Cristian Castro decidió pronunciarse sobre el tema, sugiriendo que no existe evidencia suficiente que respalde las palabras de la conductora.

“No hay fotos, no hay chats, no hay un relato contundente de cuándo sucedieron las fechas, cuándo comenzó todo, cuándo terminó, por qué terminó”, afirmó Cristian Castro durante una entrevista.

“Yolanda Andrade no me ha interesado, pero es muy sincero lo que digo, no hay fotos”, agregó el cantante, dejando en claro su escepticismo ante la falta de evidencia que respalde la versión de Andrade.

En el pasado, personas cercanas a Cristian Castro revelaron que el cantante ya tenía conocimiento del supuesto romance entre su madre y Yolanda Andrade, aunque nunca estuvo de acuerdo con esa relación.

Fuente: Excélsior