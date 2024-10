Pide presidenta que devuelvan programa a conductor al que despidieron en vivo en BC

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de su conferencia de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desaprobación ante lo que fue el despido “en vivo” del conductor de noticias Gustavo Macalpin en la televisión de Baja California.

“Que le regresen su programa. No es correcto si la decisión se tomó porque habló mal de la gobernadora o de alguien más”, agregó.

La mandataria mencionó que entabló una conversación con la gobernadora estatal, Marina del Pilar, quién le aseguró que tampoco está de acuerdo con la decisión apresurada de la televisora.

El despido de Macalpin ocurrió durante su programa en vivo cuando recibió al dueño de la televisora, Luis Arnoldo Cabada. Comenzaron a surgir versiones de que su despido del Canal 66 fue por comentarios sobre el esposo de la mandataria estatal, Carlos Torres, quien fue nombrado coordinador de Proyectos Estratégicos en Tijuana.

Tras el escándalo y el despido que se viralizó en redes sociales y que ocurrió en plena transmisión, Macalpin se pronunció en sus redes sociales para esclarecer qué pasó, diciendo que continuaba en shock derivado de lo ocurrido.

Dijo que él no sabía que iba a ser despedido, y que incluso ya tenía tiempo que no hablaba con Arnoldo Cabada. “Obviamente a mí me sorprendió, sobre todo tomando en cuenta que llevo casi siete años al frente del programa más exitoso que ha tenido Canal 66. Me sorprendió de sobre manera. No me sorprende el despido, el problema es la forma”, dijo el periodista.

Mencionó algunas de las versiones que se han ofrecido sobre su despido, que supuestamente habría sido por burlarse del esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; sin embargo, “no creo que haya sido por algo de ayer… No creo que haya sido algo tan impulsivo, estoy en el terreno de la especulación… Yo pensaría que es algo que ya tenían desde hace tiempo”, dijo.

