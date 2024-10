Piden revisar legalidad de aumento en servicio de parquímetros en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La empresa Promotora de Reordenamiento Urbano (Playaparq), concesionaria de los parquímetros del centro de esta ciudad, anunció un incremento de dos pesos sobre el costo actual por utilizar un cajón de estacionamiento durante una hora de servicio.

El representante de Playaparq, Diego Gracidas Martínez, aseguró que el aumento está establecido en el contrato de concesión, el cual se debe ajustar a la inflación, por lo que a partir del 1 de enero de 2025, el costo pasará de 10 a 12 pesos por hora al utilizar cajones de estacionamiento.

Sin embargo, el regidor Juan Novelo Zapata sostuvo que se debe revisar tanto el aumento como el funcionamiento de los parquímetros.

“No lo veo viable. Primero hay que ver en qué condiciones están esos instrumentos. Me he percatado que los extranjeros quieren pagar con tarjeta y no cuentan con el pago con tarjeta, no te aceptan billetes de menor denominación, a veces los instrumentos están dañados y hay que buscar otro”, expuso Novelo Zapata.

En el contrato de concesión HAS/OM/CON/LRP/001/2018, con el que se le otorgó a Promotora de Reordenamiento Urbano el derecho de explotación de los bienes públicos, no aparece estipulado ningún aumento como lo planteó Gracidas Martínez.

En este sentido, Juan Novelo recordó que hace unos años hubo un convenio modificatorio, pero este no fue ratificado por el Congreso del Estado, pues se trata de una concesión por 15 años.