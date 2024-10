Plantea Segob al INAI reducir su presupuesto en más de 300 mdp para no desaparecer

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque dejó claro que la eventual desaparición del INAI no estaba en sus manos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a los comisionados un plan para ahorrar más de los 300 millones de pesos de su presupuesto, que actualmente es de mil millones anuales.

Luego de una reunión en la sede de la dependencia federal, la comisionada Julieta del Río señaló que la funcionaria tuvo amplia disposición de escucharlos y les aseguró que los derechos de los trabajadores del instituto están a salvo, de concretarse la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Nos dijo que, de entrada, los trabajadores no tuvieran pendiente; no serían tocados si en un momento dado se diera esta desaparición. Nos dijo que si le pudiéramos ampliar algunos temas como datos personales, como temas de la reingeniería, que le platicamos con datos muy puntuales, que no sólo 300 millones (se podrían ahorrar), que hiciéramos otro esfuerzo y pues quedamos en tener una reunión próxima de trabajo y prepararle ese documento”, detalló en entrevista radiofónica.

Ayer, los cuatro comisionados del Inai fueron recibidos por primera vez por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en sus oficinas de Bucareli.

La funcionaria y los integrantes del Inai acordaron la instalación de mesas de trabajo para salvaguardar los derechos de los mexicanos a la transparencia y protección de datos personales, ante el proceso legislativo que promueve la desaparición del organismo autónomo.

Después de hora y media aproximadamente, los comisionados declararon que fue bueno el encuentro, porque encontraron a una secretaria de Gobernación “muy receptiva y comprometida” con la transparencia y los derechos de los trabajadores.

Además, reconocieron la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para ser recibidos por la titular de Gobernación, debido a que en el gobierno anterior no fue posible abrir el diálogo.

