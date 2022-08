“Ponte a jalar niño”: Karla Panini explota contra Rubén, hijo de Karla Luna.

Comparte esta Noticia

Karla Panini ha vuelto a protagonizar una nueva polémica con la familia de su excompañera Karla Luna, después de que la exlavandera y esposa de Américo Garza subiera una fotografía junto a las hijas de la finada comediante para felicitar a Sara Valentina Garza por su graduación; sin embargo, el conflicto vino cuando Rubén Rodríguez Luna, hijo mayor de Karla intervino.

El pleito entre Karla Panini y Rubén Rodríguez Luna se dio cuando en dicha publicación, una internauta externó sus deseos por que la niña pueda ver a la familia de su madre, asegurando que es probable que la extrañen.

Ante esto, Panini respondió que ella y su esposo, Américo Garza, dudan que esto pueda suceder, pues la familia de Luna habría tenido múltiples oportunidades para ver a las niñas; sin embargo, no lo han hecho y han preferido continuar con sus shows mediáticos, chismes y escándalos.

“Si aquí dices esto, es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia, eso que dices, ‘si no las vemos es por algo’, es verdad y ese algo no es la falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley, son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas”, respondió Rubén.

Como era de esperarse, Panini respondió a las acusaciones asegurando que Rubén era un “ridículo” por exponer esta situación en redes sociales para quedar como víctimas, pero la cosa no paró ahí, también mencionó que él solo le causó problemas a la finada comediante, así como su hermana “psicópata”.

“Ridículo! Pelea dime las cosas de frente o por tel! Toda tu familia tienen nuestros contactos! Aaaa pero no! Es mejor, en redes porque tú y tu ridícula familia sacan provecho económico, siempre lo han hecho así, ya dejen de engañar a la gente con su casa y su pose de “víctimas” que ya nadie les cree!

Ponte a jalar Niño! Que en vida de tu madre solo le diste problemas, ningún orgullo ni tú ni tu hermana psicópata, solo le sacaban lana y lo siguen haciendo todos. Si tan “hombrecito es el joven, busque a mi esposo y déjese de dimes y diretes en redes sociales, repito!!! Busque a mi esposo! Que es quien tiene toda la autoridad y la ley está y ha estado de su lado”.

“Aaa nooo! La “familia santa y ejemplar” prefiere hacer circos mediáticos porque no saben trabajar!! Porque la única que trabajaba era tu mamá. Y los mantenía a todos uds! Mil veces se quejó de eso, no solo conmigo. Payaso!”, finalizó Panini.

Tras el extenso mensaje en el que Karla Panini le respondió a Rubén, este contestó en Instagram diciendo que él no fue irrespetuoso con Panini y tampoco habría dicho mentira alguna sobre la situación legal sobre sus hermanas.

Por último, Rubén finalizó su mensaje cuestionando cómo una persona como Karla Panini puede hablar sobre su relación con su madre, cuando ésta en vida culpó a Panini y a su exesposo de ser “una enfermedad en su vida”.