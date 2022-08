Por gastarse el dinero de la renta en prostitutas, sacan a ”tóxico” de la casa, en Cancún.

Comparte esta Noticia



Cansada de que su pareja la insultara y golpeara, una mujer decidió poner un hasta aquí y tiró las cosas del ‘tóxico’, incluyendo sus calzones, en la supermanzana 249 de Cancún.

Centralistas del 911 recibieron una llamada en la que una joven pedía el apoyo de policías debido a que su pareja quería golpearla. Al llegar los uniformados al domicilio ubicado en el fraccionamiento Cielo Nuevo se entrevistaron con Esmeralda ‘N’, de 24 años, quien estaba sacando del predio varias bolsas de basura.

Sobre los hechos, se informó que momentos antes, la pareja sentimental de Esmeralda intentó abofetearla de nuevo, debido a que ella le reclamó por haberse gastado el dinero de la renta en un centro nocturno, y por eso decidió expulsarlo de su casa para que no vuelva nunca más.

El hombre al oír que Esmeralda llamó al 911, intentó hacerla cambiar de opinión, sin éxito alguno. Los policías se quedaron en el sitio varios minutos para verificar que el ‘tóxico’ no intentara agredirla, lo que no sucedió, por lo que se retiraron del lugar junto con quien dijo llamarse Quique, de oficio taxista. Aunque tuvieron que conducir su vehículo ya que se encontraba en estado de ebriedad, y la mujer no aceptó su propuesta de volver al día siguiente por la unidad.