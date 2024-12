Por primera vez el campo será protagonista en Solidaridad: Estefanía Mercado

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado instaló y tomó protesta a los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, en el salón Leona Vicario, donde aseguró que el campo de Solidaridad tendrá todo el apoyo de su administración.

“El campo de Solidaridad tendrá todo el apoyo para tener lo que verdaderamente se merece y les agradezco profundamente todos los esfuerzos que han hecho por esta misión tan importante, por eso reitero que contarán con todo el apoyo de esta administración”, dijo a quienes forman parte de este sector en el municipio.

La edil recordó un momento a su padre, don Héctor Mercado, quien le inculcó valores, el amor y el trabajo en el campo.

“Desde muy niña me dijo que el campo no debe ser pobre, al contrario, debe ser rico, él me hizo amarlo. Quiero también decirles que mi padre amaba profundamente trabajar de manera honoraria por este sector, porque la realidad es que así lo hacía”, dijo.

En la instalación del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, que trabajará para impulsar programas y acciones que permitan al sector participar en el desarrollo económico, Estefanía Mercado, quien también rindió protesta como integrante del Consejo, anticipó que en Solidaridad se construirán todas las estrategias “para darle al campo y los campesinos lo que en verdad merecen, para que el campo de Solidaridad vuelva a brillar”.

“Hemos compartido la construcción de este consejo no desde su instalación, sino desde hace varios meses, inclusive años; quiero decirles que desde que llegué como presidenta municipal este es y será el trabajo más importante”, agregó.

Más tarde, en entrevista con los medios de comunicación, Estefanía Mercado reiteró que el campo es rico y puede generar grandes oportunidades para todos, porque ahí se puede encontrar tilapia, ganado, cítricos, miel y piña miel, entre otros productos, pero hay que apostarle a la capacitación, a la certeza de la tierra y a los programas de financiamiento.

La munícipe lamentó que Solidaridad no cuente con un rastro para atender la demanda cada vez más creciente de cadenas hoteleras asentadas en Solidaridad, pero adelantó que por igual se trabajará en el proyecto.

Entre los asistentes a tan significativo evento también estuvieron presentes Antón Bojórquez, secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, y Alejandro López, director de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.