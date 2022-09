“Por un gallo”, arrestan al rapero Santa Fe Klan. 

Comparte esta Noticia

El rapero Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, de 22 años de edad, fue detenido por la policía, mientras caminaba por unas de las calles de su natal Guanajuato, México. Este altercado quedó grabado en las stories de su perfil en Instagram, donde tiene más de 8 millones de seguidores. ¿Qué fue lo que hizo?

“¿Qué rollo? ¿Cómo anda la bandera? Andamos aquí por el barrio, fumando un pinche ‘gallo’, para que le caigan el 12 de noviembre, vamos a tocar ahí en la Arena Ciudad de México, para que compren sus boletos”, dijo el cantante en sus videos.

Horas después compartió en sus historias de cuenta en Instagram, que andaba por “la pinche calle, fumando, traficando rimas”.

Mientras grababa con su celular, el rapero vio una patrulla de policía y se echó a correr, sin embargo, fue alcanzando. “Todo bien jefe, nomás traigo un ‘gallo'”, expresó Santa Fe Klan.

Una persona que lo acompañaba, le hizo saber a los policías que se trataba de Santa Fe Klan y que solo estaban grabando un video. Uno de los elementos policiacos insistía en revisar las pertenencias del rapero. “No, no, mi mochila no la puede revisar, me ando echando un ‘gallo’, todo bien, no jefe no me puede revisar”, le respondió.

Posteriormente, un policía le arrebata el celular a Santa Fe Klan y al caer al suelo, el rapero se agacha para recogerlo pero con se queda sentado, “párate, párate cabrón”. Ángel Jair Quezada Jasso le volvió a decir que solo estaba grabando un video y que solamente traía un “gallo”.

“Estoy grabando un video para una fecha que tengo, todo bien jefe”, a lo que el policía insistía, “abre la mochila cabrón, te estoy diciendo”.

Al final del video se alcanza a escuchar en el radio de un policía un “código 415” para pedir apoyo. Se desconoce qué pasó después. De momento, Santa Fe Klan no ha comentado nada al respecto. Algunos usuarios de redes sociales se preguntan si esto fue actuado, para promocionar su concierto en la Arena Ciudad de México.