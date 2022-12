Por una presunta infidelidad, Santa Fe Klan y su novia fresa Mayor Nazor terminan su relación.

Comparte esta Noticia

En abril pasado, Santa Fe Klan y su novia Maya Nazor dieron a conocer a todos sus fans que se convertirían en padres por primera vez.

Para festejarlo, Santa Fe Klan estrenó un video musical para el tema ‘Mar y Tierra’, donde al final se puede ver a la creadora de contenido con un ultrasonido.

Fue hasta finales de junio que Santa Fe Klan dio a conocer la llegada de su primogénito Luka.

Ahora, el músico y su pareja habrían puesto fin a su relación.

Fue mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram que le preguntaron a Maya por su pareja.

“¿Qué pasó con Ángel? No quiero hablar de eso y solo les pido mucho respeto tanto para él como para mí. El día que queramos hablar lo vamos a decir, no tengo más qué decir”, contó a sus más de 4 millones de seguidores.

Asimismo, agregó que quedan mucho respeto y cariño por el bebé que tienen.

Solo si me gustaría que dejen de estar preguntando todo el tiempo, en mis tiktoks, en mis fotos, ya basta, Ángel es Ángel y yo soy yo, pregúntenle a él. Lo único que les quiero decir es que hay mucho respeto y cariño porque tenemos un bebé y siempre lo habrá. Y a ustedes les pido lo mismo, cariño y mucho respeto”

Maya Nazor aseguró en un video que existe mucho respeto entre ella y Angel Quezada, por lo que no espera hablar mucho sobre el tema de la ruptura aunque aseguró a todas luces que terminó con el rapero. Entre las verdaderas razones de la ruptura fue que el público que sigue a Santa Fe Klan la señalaron por ser una cazadora de fortunas, situación que desató la furia de la modelo que ahora se encuentra en medio de la polémica por este truene.

Hasta ahora el rapero no ha dado ninguna declaración, pero de acuerdo a varios usuarios y allegados a esta pareja, al parecer fue por una infidelidad, aunque no se detalló de parte de cuál de los dos fue. También mencionaron que ya no viven juntos desde el pasado viernes.