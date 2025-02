Precio de la gasolina podría toparse hasta 24 pesos por litro

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio de las gasolinas podría toparse en un costo máximo de 24 pesos por litro, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Actualmente el precio promedio de la gasolina regular a nivel nacional es de 24.26 pesos, por arriba del nivel que busca topar el gobierno federal con los concesionarios en el país. Hay 19 entidades donde el precio de la gasolina regular está por arriba del promedio nacional.

“Ya va muy avanzado el acuerdo y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro que, considerando la inflación, no solo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive habría una ligera reducción del precio del 2018”, precisó.

De acuerdo con la mandataria, su gobierno ha estado en conversaciones con empresarios gasolineros para que, de forma voluntaria, accedan a fijar este límite.

Sheinbaum adelantó que en dos semanas se podrá firmar dicho acuerdo, similar al Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic) que se hizo con el fin de que no aumentaran los precios de 24 productos que conforman la canasta básica.

Este acuerdo fue adelantado desde el pasado 4 de febrero, cuanto Sheinbum criticó que haya gasolineros que saquen hasta seis pesos de ganancia por cada litro de gasolina que venden.

De acuerdo con lo comentado por la mandataria, el acuerdo con los gasolineros es voluntario, y de concretarse, “habría una ligera reducción” de los precios en comparación con 2018.

Según la mandataria, las mesas de trabajo para concretar el acuerdo están integradas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), además de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Secretaría de Energía.

La presidenta detalló que el acuerdo considera todos los elementos que influyen sobre el precio de la gasolina como la producción de Pemex, las importaciones, el cobro del IEPS e IVA, así como las ganancias que perciben tanto la petrolera mexicana como los privados.

