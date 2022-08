“Preocúpate por lo que te hace falta y deja de criticar”: responde Alejandro Fernandez a ”haters” que lo llamaron ”señora”.

Comparte esta Noticia

Las celebridades aprovechan el verano no sólo para tomarse unas vacaciones lejos de las cámaras, sino también para cambiar sus looks; sin embargo, muchas veces estas transformaciones no causan la respuesta que esperaban en su público e, incluso, surgen las críticas, tal como le pasó a Alejandro Fernández El Potrillo en su reciente visita a Venecia, Italia.

Desde hace varias semanas, el cantante emprendió un viaje con su novia, Karla Laveaga, por Europa. Actualmente se encuentran en tierras italianas en donde el cantante se dejó ver con una cabellera platinada larga y ondulada. Las fotos de su nueva apariencia desataron críticas divididas en redes sociales y una que otra opinión discriminatoria.

‘Señora de las lomas’; ‘Amazing Meryl Streep’; ‘La señora de las Lomas, jajaja ¡qué horror!’; ‘Ufffff se envejeció muy rápido. Que cuide su aspecto personal’; ‘Ella es señora Claus’; entre otros.

Ante esta situación, El Potrillo reapareció en su cuenta de Instagram para hacer frente a los comentarios sobre su apariencia física. A lo largo de su mensaje, el cantante señaló que en lugar de fijar su atención en lo que hace o deja de hacer, la gente debería enfocarse en sus propias vidas.

“No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… ¡preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer! #Yoestoymuyfeliz”, escribió seguido de dos emoticones de caritas burlescas y el símbolo de paz.

En la publicación el intérprete de Me dediqué a perderte compartió una serie de imágenes en las que aparece presumiendo su melena canosa, mientras pasa la tarde disfrutando de una copa de vino blanco en un restaurante italiano.

En las comentadas fotos que hicieron tendencia al hijo del fallecido Vicente Fernández luce costosas y exclusivas prendas de ropa. Tan sólo la camisa Dolce & Gabanna que llevaba tiene un costo aproximado de 2 mil dólares (unos 40 mil pesos).

Al parecer, luce un reloj Rolex Cosmograph Daytona, valorado en Farfetch en cerca de 2 millones de pesos. El pendiente podría ser de la línea Love de Cartier, esta usuaria en particular se refirió a los de oro amarillo, que tienen un precio de 78 mil pesos, pero hay otros tamaños y acabados cuyo costo podría variar.

Solo estas tres prendas de su llamativo look sumarían más de 2 millones de pesos.