Prevalece cultura machista en Poder Judicial y Fiscalía del Estado; Q. Roo, primer lugar en feminicidios

Por Jorge A. Martínez Lugo

Jueces y ministerios públicos de Quintana Roo normalizan la violencia contra las mujeres.

Ante la resistencia del Poder Judicial y de la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo para cumplir con lo que les obliga la ley internacional y la jurisprudencia de la SCJN, el Congreso local avanzó el pasado 29 de enero en un punto de acuerdo para “exhortar” a ambas instancias a dejar de lado la visión machista que prevalece en la procuración y aplicación de justicia en el Estado.

Parece que en el motor turístico de México hay que rogarle al Tribunal Superior de Justicia que preside Heyden Cebada Rivas y a la Fiscalía que dirige Raciel López Salazar, a que cumplan la ley, cuando su obligación es aplicarla y procurarla; mientras, Quintana Roo es primer lugar nacional en feminicidios.

Prevalece la cultura machista en el Poder Judicial y en la Fiscalía General del estado, cuyos titulares normalizan la violencia contra la mujer; el exhorto del Legislativo, ni caso le van hacer; Heyden y Raciel, se lo van a pasar por “salvo sea la parte.

Ambas instancias públicas retrasan el avance de los derechos de la mujer, al incumplir con el derecho internacional y con la jurisprudencia de la SCJN; son delitos de autoridad que no tienen y deberían tener castigo.

Quintana Roo ocupa los primeros lugares nacionales en feminicidios y delitos de violencia contra la mujer, pero en el Poder Judicial y en la Fiscalía de Quintana Roo, revictimizan a las mujeres que requieren justicia. Jueces y ministerios públicos del estado, actúan con impunidad y son ajenos a los problemas sociales y de las mujeres.

CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ

En la Sesión número nueve de la Comisión Permanente de la XVII Legislatura del Estado, hoy se dio lectura al punto de acuerdo que propone exhortar tanto a la Fiscalía como al TSJE, a fin de aplicar las recomendaciones de la Convención de Belém Do Pará sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres. Este exhorto no debería de darse si Heyden Cebada y Raciel López cumplieran con sus obligaciones.

El punto de acuerdo, promovido por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro y la diputada Mildred Ávila Vera, busca que los casos de homicidios de hombres por parte de las mujeres, que se encuentren bajo investigación o proceso, cumplan con los estándares de la citada Convención, contribuyendo con ello al compromiso de juzgar con perspectiva de género.

Según el documento que será analizado en comisiones, muchos casos de homicidios de hombres por parte de las mujeres en Quintana Roo y que se encuentran bajo investigación o proceso, no cumplen con los estándares de análisis de la Convención de Belém Do Pará, limitando con ello el compromiso de juzgar bajo la perspectiva de género.

En la Decimoquinta Reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do Pará de diciembre de 2018 se analizó la conducta recurrente en la que muchas mujeres víctimas de violencia han terminado con la vida o les han provocado una lesión a sus agresores en el ámbito de sus relaciones interpersonales incluyendo las domésticas, han dejado en evidencia múltiples problemas estructurales al momento de juzgar estos actos defensivos, frente a agresiones de violencia en razón de género.

CONTEXTO DE VIOLENCIA ES “NORMAL” PARA JUZGADORES

La exposición de motivos del punto de acuerdo agrega que diversos tribunales han identificado estas situaciones y han aplicado dicha perspectiva en sus sentencias, tomando nota del contexto de violencia de género en el que se encontraban las mujeres. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido enfática en que las mujeres que sufren de violencia doméstica y enfrentan cargos penales por haber agredido a sus victimarios deben ser juzgadas con perspectiva de género.

Los legisladores expusieron que en Quintana Roo, el contexto de alta incidencia de violencia de género que nos pone en los primeros lugares a nivel nacional, genera condiciones para que las mujeres tengan que repeler con mayor frecuencia las agresiones de pareja o de personas que generan violencia en razón de género, tal como queda demostrado en cifras de incidencia delictiva publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde nuestra entidad ocupa preocupantes primeros lugares en algunas violencias que más vulneran a las mujeres como el delito de trata de personas, violación y violencia de pareja.

