Prometen Roberto, Mayusa y Layla fortalecer la autonomía de la Zona Maya de Quintana Roo

FELIPE CARRILLO PUERTO.- El corazón de la Zona Maya recibió a los candidatos de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, Roberto Palazuelos y Mayusa González, y a la Cámara de Diputados por el Distrito II, Layla Flores, quienes presentaron sus propuestas y escucharon las necesidades de un pueblo que se siente desplazado por una civilización y un gobierno indiferente a su cultura.

Alejados de las cámaras, los dignatarios mayas dieron un cálido recibimiento a los candidatos del Movimiento Naranja, quienes, en voz de Mayusa, mayaparlante y defensora de la cultura, usos y costumbres de la cultura indígena, les presentaron las diversas iniciativas que impulsarán de llegar al Congreso de la Unión, entre estas la preservación y el fomento de la lengua maya, la educación bilingüe obligatoria, el fortalecimiento a la salud comunitaria y la plena autonomía del pueblo maya.

En su lengua original, Mayusa agradeció a sus hermanos mayas, los cuales expresaron que ellos no gritan, no se quejan y expresan su sentir discretamente. Casi imperceptibles, dijeron, manifiestan sus dolencias, pues no tienen voz ni quien los represente y defienda.

En ese sentido, Mayusa comprometió su palabra a ser su voz, a ser una digna representante de su invaluable cultura, “porque soy parte de ustedes, porque aquí pertenezco, porque de aquí soy”.

Por su parte, Roberto Palazuelos enfatizó su apoyo total a las iniciativas que Mayusa viene proponiendo para beneficio de la comunidad maya, las cuales serán una realidad.

Los candidatos tuvieron un encuentro con un icono de la Zona Maya, el maestro Pablo Tamay, un histórico luchador social y defensor de los pueblos originarios mayas, académico, intelectual y poeta, quien les agradeció la visita y quien además compuso un bello poema a Roberto Palazuelos que cita: “Basta de promesas y consuelos, adelante pueblo vota por Palazuelos”.