Protestan aseguradoras por falta de apoyos de Gobiernos; presionan por contratos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México ha hecho a un lado los seguros catastróficos desde la desaparición del Fonden, afirmó Eduardo Vargas, presidente de la Asociación Mexicana de Ajustadores de México (AMASAC), quien dijo que tanto el Gobierno federal, como los estatales, tienen el trabajo de proteger a la población más vulnerable y expuesta del país.

”El seguro catastrófico a nivel federal no existe, o existe en algunos Estados que se han preocupado por ello, y el gobierno retiró ciertos seguros que protegían a la población que no tiene alcance para pagar una póliza”, aseveró.

Debería haber un seguro público sin costo para la población más vulnerable del país, la cual equivale al 70 por ciento, sugirió Vargas, en el marco de la inauguración del primer Congreso Internacional de Daños, organizado por la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

Asimismo, resaltó que actualmente México no tiene los recursos para enfrentarse a un evento catastrófico y tiene que tomar cartas en el asunto lo más pronto posible. “México está descubierto y es algo muy grave”.

Elisa Trujillo, directora general de Arise México, puntualizó que son 77 millones de personas en situación de vulnerabilidad y a raíz del cambio climático “ya no hay escenarios certeros” y cada vez hay mayor incidencia de fenómenos naturales atípicos o que antes no se registraban con tanta frecuencia.

”Para 2030 se espera tener 1.5 desastres por día, todas las agendas de desarrollo sostenible van ligadas y los seguros son la herramienta para la prevención, pero también para tener una rápida recuperación ante esta nueva realidad que vamos a enfrentar”, subrayó la directiva.

En ese sentido, las aseguradoras no solo fomentan la economía, sino que también, se han convertido en las principales calificadoras de la viabilidad de proyectos, al ser ellas las que precisamente definen si dicho proyecto se puede asegurar o no, con base en la evaluación de los riesgos. “Incentivan que los desarrollos e inversiones en México no sean en zonas de riesgo”, apuntó Elisa.

Por otro lado, Elisabeth Vogt, presidenta de la Confederación Panamericana de Productos de Seguros (COPAPROSE), acotó que actualmente el sector asegurador tiene el reto de impulsar a los seguros paramétricos, así como mejorar la oferta de productos y trabajar en nuevas coberturas. “Necesitamos apoyo de los gobiernos para lograrlo”, acentuó.

