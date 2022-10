¿Qué sucede con Amaia Montero, de la Oreja de Van Gogh?

Comparte esta Noticia

Fans de Amaia Montero han reaccionado de varias maneras tras ver el aspecto de la cantante tan descuidado.

Por medio de una publicación que se hizo en las redes sociales la intérprete de “rosas” posteó una foto en su cuenta de Instagram en la que mostró su rostro sin ningún tipo de filtro, lo cual causó asombro entre sus seguidores, así como también una fuerte preocupación hacia su estado de salud.

La cantante de 46 años de edad tras postear su fotografía sin copy, no pudo esperar en comentarse a sí misma “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida ?” mensaje que para los internautas fue totalmente alarmante.

Sin embargo, no faltó quien dijera que se trata de un hackeo a la cuenta de Amaia pues recordando, apenas el pasado 2 de octubre ella subió a Instagram un video suyo, cantando, y escribió que estaba por sacar al mercado un nuevo disco.

Pero al no saber de qué realmente se trataba esa fotografía también hubo quienes le echaron ánimos para que continuara con su vida ya que en la foto, Amaia Montero aparece despeinada, con un gesto bastante triste e incluso la mirada perdida. Es una imagen nada habitual en el perfil de la cantante.

El ‘shock’ de la publicación ha sido tal para los fans, que incluso han llegado a pensar que la cuenta de Amaia ha sido bloqueada.

Cabe mencionar, que la cantante acumula 300K ‘followers’ en la red social y muchos de ellos han querido mostrar su apoyo a Amaia en los comentarios de la ya viral foto, puesto que casi todos intuyen que Montero no debe estar pasando por un buen momento de salud mental.

Aún sin dar explicaciones sobre sus posteos, la intérprete de Rosas compartió una parte de su canción La boca del lobo, la cual fue lanzada en 2018.

No es la primera vez que Amaia Montero hace publicaciones en sus redes sociales que llaman la atención de sus seguidores o los confunden, pues una de las ocasiones que más causaron polémica sucedió en 2020, cuando la intérprete de La playa anunció que dejaría estas plataformas.

Luego de que uno de sus fans escribiera que quería que Amaia dejara de compartir fotos viejas, ella habló de lo triste que la hacían sentir ese tipo de comentarios, principalmente porque lo habían escrito en una de las imágenes que compartió con su fallecido perro, Pop. Terminó su mensaje despidiéndose.

Anteriormente, en 2018, la española también se retiró de las redes escribiendo “the game is over” en Twitter, para luego agregar “empezando a despedirme y empezando por el principio”, lo que llevó a sus admiradores a creer que se retiraría de la música.

Montero se ha dedicado solo a la composición desde hace tres años, cuando salió su más reciente álbum, Nacidos para creer. Desde entonces, luego de realizar su gira, no ha publicado nueva música; sin embargo, el pasado 2 de octubre anunció que su nuevo disco sería lanzado pronto.