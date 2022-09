Quejarse en redes si funciona: restaurante de Mahahual devuelve dinero a comensal que los exhibió por obligarla a pagar propina.

Comparte esta Noticia

A veces, solo a veces, quejarse en las redes sociales sí ayuda: de esta manera una turista logró que el restaurante de Mahahual que le cobró “con engaños” una propina del 15% sobre su cuenta, le devuelva el total de su consumo.

Como se recordará, el pasado fin de semana una usuaria denunció al restaurante Beach Club El Faro, debido a que en su cuenta incluyeron sin autorización el 15% de propina, lo que equivale a 550 pesos.

Al principio no se habían dado cuenta los comensales, y los meseros le señalaron que por propina, era necesario dejarles otros 500 pesos. Ya lo iban a hacer, cuando uno de los asistentes se dio cuenta, y tras resaltar el hecho de que les querían cobrar el doble, comenzaron a recibir insultos por parte del mesero y sus compañeros, quienes además les amenazaron que si no pagaban la cuenta completa, incluyendo la propina, no los iban a dejar retirarse.

Al final los comensales tuvieron que acceder. Sin embargo, este hecho llegó a la delegación local de la Profeco, quien detalló al portal digital de noticias, Informado Caribe, que las propinas son gratificaciones que jamás deben ser obligatorias, ya que el sueldo depende de los dueños del restaurante y no de los clientes. Además, adelantaron que tras este hecho, iban a realizar un operativo de inspección en Mahahual.

Tras enterarse de la llegada de la Profeco, el dueño del restaurante contactó a la usuaria, y le afirmó que todo se debió a un malentendido, provocado por un mesero que ya despidieron.

También le transfirió a la usuaria no sólo los 550 pesos de la propina, sino también otros mil 470 pesos, de los 3 mil 770 que fue su consumo total.

La usuaria agradeció el gesto del restaurantero, quien le solicitó que aclarara este punto para que no se siga manchando la imagen de su negocio. Sin embargo, la comensal también detalló que este hecho demuestra que en ocasiones, sí sirve quejarse en redes sociales.