¿Quién es Erath Juárez, el violador en serie de Playa del Carmen, cuya historia podría llegar a Netflix?

Después de haberse señalado por lo menos 30 casos de violación, abuso sexual y corrupción de menores, Erath Juárez Estrella solo recibió 30 años de prisión como sentencia por sus actos, de los cuales en su mayoría fueron perpetuados en Playa del Carmen y Cozumel.

En el año 2019 el movimiento MeToo retomó fuerza en el estado y se crearon varios perfiles locales en distintas redes sociales, tal fue el caso de Metoo_pdc, en Twitter en donde se reveló la primera denuncia de Erath Juárez Estrella hasta el 16 de enero de 2020.

“Quiero denunciar a Erath Juárez Estrella. Yo era una niña de 12 años, Erath se aprovechó de eso a sus 20 años y me manipuló para besarme, tocarme, y hacerme darle sexo oral, entre otras cosas. De igual manera es un mitómano que mentía constantemente para victimizarse y de ese modo hacer que la gente se acercara a él. Siempre estaba rodeado de otras niñas menores de edad de las que no tengo conocimiento si agredió o no”, decía la denuncia.

Tras este mensaje, comenzaron a surgir más denuncias anónimas de mujeres afectadas y agredidas por Erath. El movimiento feminista en el estado aún era unido, y comenzó a difundir la información y a asesorar a las afectadas para poder hacer la denuncia formal y detener al victimario.

Tras dos meses de darse a conocer este caso, resultó que al menos 30 mujeres fueron atacadas, acosadas, violadas, abusadas sexualmente y corrompidas por esta persona que se aprovechó de que la mayoría eran menores, entre 12 y 16 años de edad era la edad de sus víctimas.

Este sábado se dio a conocer que Erath Juárez fue sentenciado a 30 años de prisión tan solo por la carpeta de investigación 52/2021 que es una de las 10 que existen actualmente en contra del violador en serie de Playa del Carmen.

Ante la relevancia que su caso está tomando a nivel nacional, tanto por el perfil del sujeto como por su mínima condena, una fuente de Netflix México filtró al portal de noticias “Informado Caribe” que ya se presentó ante los ejecutivos nacionales de la plataforma de streaming, la propuesta para hacer una bio-serie de su vida.

Esto para aprovechar los lineamientos de la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual de México, que obliga a las plataformas digitales extranjeras a realizar e invertir en producciones mexicanas.

Erath Juárez Estrella nació en Cozumel en el año de 1985, desde muy pequeño, en edad de secundaría ya era una persona violenta, así lo relata una excompañera de escuela quien lo define como un bully e irrespetuoso que ya acosaba a las mujeres desde mucho tiempo atrás.

“Conocí a Erath en Cozumel, quiero hacer evidente que Erath Juárez es un acosador desde que estaba en la secundaria. Esta persona me tocaba las piernas y las nalgas, me daba miedo, porque el tipo era un Bully y no le importaba que fueras mujer, igual no tenía piedad para hacerte sentir mal”, se lee en una de las tantas denuncias.

Erath era un joven que ejercía violencia en sus compañeras de clase y cuando estas se defendían pasaba a la parte física y usaba frases en las que se hacía pasar por la víctima.

“Una vez a mi amiga la estaba molestando, ella se defendió y la acorraló contra la pared gritándole que no le faltara el respeto”, dijo.

En el 2012 Erath tenía una reputación de hombre mujeriego entre su círculo más cercano. A sus 27 años en ese entonces, se sabía que tenía artimañas para acercarse a las mujeres y en algunas ocasiones estos escritos se quedaron guardados en las redes sociales.

“¿Y ahora quién estará siendo engañada por Erath Juárez Estrella?, reconozco que el cabrón tiene tiene habilidad”, se lee en unos de los comentarios de más de 10 años atrás que advertía de lo que el violador de Playa del Carmen era capaz de hacer.

Con tan solo 30 años de sentencia, Erath Juárez Estrella saldrá en libertad a la edad de 67 años, mientras tanto ha dejado lastimadas a por lo menos 40 mujeres, que desde hace más de una década fueron víctimas de este depredador sexual, cuando solo eran unas adolescentes de 12 años.

Erath solía ganarse la confianza de sus víctimas a través de las redes sociales en donde encontraba jóvenes adolescentes vulnerables, con problemas y solas para poder acercarse, tras ganar la confianza pedía un encuentro en donde cometía los abusos sexuales, ya sea en un lugar concurrido o no.

Uno de sus métodos era hablar de la música, pues se consideraba un músico, también trataba de ganarse a chicas que tenían problemas emocionales o eran muy jóvenes, incluso de 12 años de edad, éste solía manipularlas para poder tener relaciones con ellas.

Mientras el tiempo pasaba el violador perfeccionaba sus técnicas y sus métodos se volvían más perversos, Mildred Ávila, exdiputada federal que llevó el caso ante la Fiscalía de Quintana Roo, señaló que sus actos eran comparados con el propio Jean Succar Kuri, del que se desprende la historia de Los Demonios del Edén de Lydia Cacho.

El caso de Elsa es uno de los más complejos y estremecedores cometidos por el violador en serie, pues esta joven de 16 años se encontraba vulnerable pues su exnovio compartió un video sexual y la subió con su nombre completo a Twitter, así dio con ella Erath, quien le prometió que él podría bajar el video, sin embargo la engañó, la drogó, violó y grabó un video para chantajearla y obligarla a tener relaciones con otras personas y recibir beneficios por ello.