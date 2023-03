¿Quién es Jimena Barón, viral por su experiencia paranormal en casa de su amiga?

Comparte esta Noticia

La actriz explicó que sintió unas manos frías y pesadas que la empujaban hacia el suelo. Esa noche su gato estuvo a su lado todo el tiempo, mirándola fijamente.

La actriz y cantante argentina Jimena Barón se volvió tendencia en redes sociales tras compartir que sufrió una experiencia paranormal en casa de su amiga, compartiendo un video que tras ser analizado reveló más escalofriantes sucesos.

La actriz mencionó haber sentido unas manos muy frías y pesadas, que primero se posaron en su espalda. Al principio pensó que era su novio que se había puesto hielo en las manos, pero luego pudo notar que las manos comenzaron a ejercer mucha presión, como si quisiera empujarla hacia abajo.

Jimena es una actriz de 37 años, conocida en su país natal Argentina por protagonizar telenovelas como Gasoleros, Los Roldán, Casi ángeles, Los únicos y Esperanza mía, entre otras. En los últimos años estuvo fuera de la televisión, el cine y los conciertos para concentrarse en su vida como influencer, pero en las últimas horas se volvió tendencia por un video que presentó.

“No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después). Más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías (su novio) haciéndome una jodita”, escribió la cantante y actriz en su cuenta de Instagram. Acto seguido, compartió una filmación en la que se la puede ver en un espacio al aire libre, donde de un momento a se levanta de un salto de la silla.

De inmediato los usaurios mencionaron que tras analizar el video fotograma por fotograma, descubrieron que se podían ver unas manos detrás de ella. También la silueta de lo que parece ser un infante.

Jimena declaró que ella visita a su amiga desde hace nueve años en esa casa, y en ocasiones han pasado por experiencias paranormales como ruidos o cosas que se caen o mueven de lugar, pero nunca algo como eso.

En esta oportunidad, Jimena compartió una foto en la que se la puede apreciar con rostro tranquilo pero cansado y comentó: “Estoy acá! Dormí mal, tuve pesadillas porque estaba obviamente muy sugestionada y asustada. No sé qué más contarles que lo que les mostré ayer”.

Además, agregó algunas medidas que tomó para pasar la noche de la mejor forma posible dadas las circunstancias y pidió ayuda a quienes puedan saber más sobre el tema: “Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme los leo”.

Asimismo, añadió un dato que le llamó la atención sobre el comportamiento inusual de su gato: “Torino estuvo un rato largo al revés de cómo se pone siempre, y despierto mirando para mi lado. Recién cuando yo me logré dormir lo sentí darse vuelta y dormirse”.

“Son esas cosas que si no te pasan no lo terminas de creer y si te pasan no te queda otra que creer y tratar de no tener miedo. La noche me cuesta porque siempre fui miedosa de estas cosas. Espero que pase el susto y ya”, concluyó Barón.

+inspecciona el lugar para terminar no encontrando nada. Acá les dejo el video y abajo se los dejo con más zoom, y marcando como se ven las manos pic.twitter.com/EewQc8XirX — juli🔮 (@cronopiatw) March 26, 2023