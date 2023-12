Rechaza Olga Sánchez Cordero propuesta de voto popular para elección de ministros

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, afirmó que no está de acuerdo con la reforma judicial lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que consiste en la elección de ministros, jueces y magistrados a través del voto popular.

En entrevista, Sánchez Cordero consideró que es correcto el actual procedimiento institucional para la designación de los integrantes del Poder Judicial.

“Yo creo que el diseño constitucional es correcto, pero hay que escuchar a todas las voces, porque son debates, digamos que tienen que ir transformando desde luego muchas cuestiones, muchas instituciones”, comentó la morenista.

Mencionó que ella buscaría la manera de reforzar los conocimientos de los magistrados, jueces y ministros.

Además, propondría modificaciones a la Ley de Amparo con el fin de que aseguren las resoluciones judiciales a fondo y no de forma, ya que usualmente son de forma y “eso a mí me puede molestar demasiado, y ¿por qué me molesta demasiado que sea una resolución de forma?, porque no damos una respuesta al justiciable”.

Recientemente, en sus conferencias de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en 2024 enviará al Congreso de la Unión las iniciativas para reformar al Poder Judicial e Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de que sus integrantes puedan ser elegidos por el pueblo mexicano.

Fuente: Vanguardia de Veracruz