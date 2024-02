Recibe Mara en Cozumel al barco más grande del mundo

Comparte esta Noticia

COZUMEL.- Con un ambiente festivo, en medio de la algarabía por el 150 aniversario del Carnaval de Cozumel, fueron recibidos los miles de pasajeros que llegaron a bordo del barco más grande del mundo, el Icon of de Seas, que realizó una parada inaugural en esta paradisíaca isla.

Acompañada por la presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa dio la bienvenida a los cruceristas, a la tripulación y a los ejecutivos de la empresa Royal Caribbean International que participan en esta jornada inaugural en este destino líder en turismo de cruceros, pero a la vez generador de empleos formales, con las prestaciones de ley.

“Esta ceremonia viene acompañada por partida doble. Por un lado, la llegada del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, y los festejos del 150 Aniversario de uno de los Carnavales más importantes de México, que se celebra aquí en Cozumel” explicó la titular del Ejecutivo.

A bordo de la nave, la gobernadora Mara Lezama saludó a Michael Bayley, presidente y CEO de la Royal Caribbean International “con quien nos une esa filosofía de que cuando hacemos las cosas bien, los resultados se ven en beneficio para todas y todos”.

Como parte del protocolo, la bienvenida incluyó el intercambio de llave y entrega de placas por el Gobierno del Estado y los ejecutivos de la empresa.

La gobernadora de Quintana Roo destacó que hoy se transforma la actividad con un Nuevo Modelo Turístico que contempla la preservación de nuestra riqueza natural, atractivos internacionales para miles de turistas y generador de empleos, como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo que impulsa una prosperidad compartida para todas y todos.

Puntualizó que la llegada del Icon of the Seas no sólo significa un nuevo capítulo para Cozumel, sino que también refuerza nuestra dedicación responsable vibrante por una actividad que es motor de la economía y sustento de miles y miles de quintanarroenses.

Atestiguaron esta bienvenida la coordinadora general de Puerto de la Secretaría de Marina, Ana Laura López Bautista; el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, y el director general de la Apiqroo, Vagner Elbiom.