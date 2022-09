Recluso asesina a pedófilos en la cárcel y le dan cadena perpetua.

Comparte esta Noticia

Estados Unidos.- Jonathan, un hombre que fue condenado en 2009 a cadena perpetua, asesinó dentro de prisión a dos sujetos acusados de pedofilia, esto en Estados Unidos.

Jonathan, de 43 años de edad, fue condenado a cadena perpetua en el 2009 por asesinato y fue encarcelado en una prisión de nivel tres, donde no tenía contacto con nadie, fue en 2020 que, gracias a su conducta, lo pasaron a un centro penitenciario de nivel 2, donde tenía más libertades y compartiría celda con dos personas.

El hombre fue trasladado a la cárcel de Corcoran, en California, Estados Unidos, en ese lugar compartió celda con dos sujetos; David Bobb y Graham de Luis-Conti, los cuales cumplían una cadena perpetua por agresión sexual agravada a niños, situación que le molestó.

Jonathan no lo pensó mucho y los mató a palazos, antes de cometer el crimen habló con el consejero de la prisión para pedirle que lo devolviera al nivel tres de manera urgente, pero su petición fue negada.

Cuando Jonathan volvió a su celda tras hacer su petición que fue negada vio a Bobb viendo programas de televisión para niños como lo hacía todo el día, por lo que tomó un bastón y lo mató a golpes.

Tras matar a Bobb fue a buscar a un agente para entregarse, pero en el camino se topó con Graham, quien fue condenado por el delito de tráfico de menores, y también lo atacó a golpes.

Ante los hechos, Jonathan mandó una carta al periódico The Mercury News donde revelaba los hechos, y confesaba que no podía dormir “sin haber hecho lo que todos los instintos me decían que debía hacer en ese momento”.

También mencionó que entendía a las familias que habían sido víctimas de los dos criminales.

“Estoy en una posición única donde tengo acceso a este tipo de personas y muy poco que perder. Estos individuos son la peor pesadilla de cualquier padre”, decía la carta.

“Estas familias pasan años planeando de manera cuidadosa y articulada cómo darles a sus hijos todas las oportunidades que nunca tuvieron, y aparece un monstruo que cambia la trayectoria de ese niño para siempre”.

Ante los hechos fue nuevamente condenado a cadena perpetua en una prisión de nivel 3 y sin derecho de salir en libertad condicional.