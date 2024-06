Recolectan más de 3 mil toneladas de basura en Chetumal tras 5 días de lluvia

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Los recorridos de la gobernadora Mara Lezama Espinosa por colonias y fraccionamientos de Chetumal con afectaciones por inundaciones no se detienen, pese a la lluvia intermitente que sigue cayendo, como tampoco la limpieza de alcantarillas y rejillas, así como la recolección de basura, donde se han recolectado 3006 toneladas de desechos en los últimos 5 días.

Mara Lezama explicó a los vecinos de las colonias Proterritorio y Arboledas que es impresionante la cantidad de basura que se ha levantado, incluso de las áreas verdes, incluyendo colchones, sillones, bolsas, salas, basura vegetal, etc. “Desde el día 1 que venimos trabajando en todo Chetumal, ya llegamos a tres mil toneladas”, dijo la Gobernadora.

“Una de las grandes soluciones para no inundarnos es que no haya tanta basura en las calles. Y lo quiero dejar claro: no es basura que hayan tirado los vecinos, sino que se las vienen a dejar”, enfatizó la titular del Ejecutivo al conversar directamente con los vecinos.

La gobernadora de Quintana Roo añadió que, en conjunto, en coordinación, todos juntos, como se contempla en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, con la participación directa del equipo del gobierno del estado, se sacará toda esa basura.

La titular del Ejecutivo hizo un llamado para ir por un Chetumal sin basura, para evitar más daños. Pidió no sacar desperdicios en estos momentos, a no convertir las áreas jardinadas, las áreas verdes, en basureros clandestinos, porque termina colapsando el lugar donde viven muchas familias.

En estas visitas domiciliarias, Mara Lezama escucha a la gente y atiende sus necesidades, así como también informa cómo la gente puede recibir ayuda en caso de emergencias.

“Si por alguna situación necesitas algo, comunícate con nosotros. Estamos todo el día en la calle, pero también a través de números y llamadas de auxilio al 911, a los teléfonos 983 154 3905, 983 154 7941, 998 891 4032. Y también con servicio de grúas si tienes un coche que se quedó varado y el servicio es completamente gratuito: 983 185 8885, 983 164 6999 y 983 184 0828.

Estamos para servirte 24/7, todo el equipo, todas las dependencias del Gobierno del Estado en coordinación con las fuerzas federales, con la Marina, con el Ejército, con la Guardia Nacional, con el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, todo el equipo de Protección Civil y direcciones y secretarías”, señaló la Gobernadora.