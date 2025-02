Reconoce Fernández Noroña presión del PVEM para retrasar aplicación de ley antinepotismo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Si Morena no aceptaba la petición del Verde de posponer la prohibición del nepotismo de 2027 a 2030 la reforma no pasaba”.

Lo anterior fue dado a conocer por Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, después de que la Cámara Alta aprobara la reforma presidencial -modificada- en contra del nepotismo y la no reelección. Se retrasó 3 años la prohibición de la primera.

“Va entrar en vigor en 2030 ¿Cuál burla? Nosotros tenemos que cuidar la unidad de la coalición. Era eso no pasaba la reforma. No pasaba, para decirlo claro”, declaró.

“Por si alguien no está entendiendo lo que digo (…) pues si no tienes lo votos no pasa. O era en 2030 o no era, para ponerlo en lenguaje llano”, subrayó el presidente del Senado.

Incluso, el presidente del Senado dijo que no se pudo usar una “varita mágica” para obligar al Verde a apoyar el proyecto, por lo que Morena optó por el retraso en la aplicación de la medida.

“Se hizo lo que se pudo. Era eso o nada. Habrá quien diga ‘mejor nada’, está muy bien. Nosotros escogimos que mejor en 2030, y que en el 2027, pues sí tienen presión (…) y en el 2029 quienes quieran heredarle a un familiar el cargo”, destacó.

“Es evidente que el Verde tenía interés por el Gobierno de SLP, cuya administración ostenta Ricardo Gallardo, esposo de la senadora Ruth González Silva con el Verde, y pues está perfilada, senador, senadora, tiene de entrada una condición natural para ser candidato, candidata a la gubernatura de cualquier Estado”, detalló.

Lo anterior en una transmisión en vivo en la que el expetista “relata hechos que le constan”; detalló que el Verde Ecologista estaba divido y existía la posibilidad de que votará contra el proyecto.

“Había un sector a favor de votar por la reforma para que aplicara a partir de 2027 y había la posibilidad de que Acción Nacional votara con nosotros. El Verde no”, abundó.

El presidente del Senado refirió que existía el riesgo de que Acción Nacional los dejará embarcados” pues tenían la tentación de hacerlos perder una votación constitucional, y de pasar la reforma con su apoyo sería “un triunfo pírrico”, ya que la prohibición aplicaría en 2027 pero “perdiamos al aliado, al Verde”.

Fuente: Periómetro