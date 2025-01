Reconoce Trump que acuerdos con México ‘van bien’

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, reconoció que los acuerdos con México “van bien”, esto durante su participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos 2025.

“Con México, estamos acordando con México, creo que vamos muy bien”, dijo este jueves durante su participación por videollamada en la cumbre económica.

No obstante, Trump no quitó el dedo del renglón y sostuvo que exigirá “respeto” a sus socios comerciales vía la aplicación de aranceles, y como ejemplo expuso la relación comercial con Canadá, país con el que EU tiene un déficit de entre 200 y 250 millones de dólares, según el republicano.

“Con Canadá tenemos un déficit, no sé si sea bueno para ellos, pero para nosotros no lo es. Les he dicho que se pueden convertir en el Estado 51 de Estados Unidos si así lo desean”, remató.

“No necesitamos sus coches; no necesitamos su madera, tenemos nuestros bosques; no necesitamos su petróleo y gas, nosotros tenemos más que cualquiera”, añadió.

Donald Trump volvió a ‘seducir’ a los empresarios y remarcó que bajará los impuestos corporativos de 21 a 15 por ciento lo que hará de Estados Unidos el mejor lugar para crear empleo y abrir fábricas.

“Un mensaje muy simple a los fabricantes: Vengan a Estados Unidos y aquí podrán encontrar la mejor condición posible para sus industrias. Sin embargo, si ustedes no quieren fabricar su producto aquí, pues simplemente tendrán que pagar tarifas aduaneras con distintos importes que se traducirá en millones o billones de dólares para nuestro Departamento del Tesoro, cosa que necesitamos para reforzar nuestra economía”, sentenció.

Fuente: El Financiero