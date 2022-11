Renuncia “el tortillín”, agente de tránsito de Cancún que denunció la corrupción de sus superiores.

Comparte esta Noticia

Después de nueve días que José Luis Vargas, elemento de Tránsito, denunció públicamente actos de corrupción por parte de sus mandos, quienes presuntamente piden a los agentes cuotas diarias, este jueves reapareció y publicó su renuncia de la corporación.

“Esta será la última vez que me van a ver uniformado, por cuestiones de seguridad hacia mi persona y hacia mi familia, ya que he recibido amenazas, realmente no vale la pena seguir portando este uniforme, solicité apoyo, pero nunca lo tuve. Esta es mi renuncia voluntaria, no me despidieron”, dijo a través de un video.

Invitó a sus compañeros a no quedarse callados y también denunciar los actos de corrupción de la corporación policiaca.

Fue la mañana del 1 de noviembre, cuando el elemento, en sus redes sociales, exhibió la corrupción dentro de Tránsito, publicó un video, en el que denuncia a su superior.

“Le hago un llamado a la presidenta, Ana Paty, y la gobernadora, Mara Lezama, y quiero que este video llegue al presidente de la república. El señor Filadelfo Catalan e Ivan Cortez, exigen cuotas de 800 pesos por elemento y aquel que no lo haga es castigado a la repavimentación del Colosio”, habló.

Tras este señalamiento directo del agente hacia el subdirector de la corporación, Ana Paty, presidenta municipal, ordenó la investigación del caso y en horas, confirmaron que el señalado, Filadelfo Catalan, fue separado del cargo de manera temporal, sin goce de sueldo.

“Separamos del cargo al Subdirector de Tránsito Municipal, Filadelfo González Catalán, hasta que se determine su situación legal. El separo es temporal y porque hubo un señalamiento directo, además de ser un directivo”, detalló en su momento el titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Mathey.

Se sabe que Filadelfo sigue sin laborar, hasta el cierre de las investigaciones.

