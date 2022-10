Renuncia Horacio Duarte a la Aduna; ‘va a una tarea en el Edomex’: López Obrador

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte, presentó su renuncia para “va una tarea en el Estado de México”.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario informó que el funcionario le entregó su renuncia y le agradeció el apoyo y los logros en las aduanas.

“Horacio me ha entregado su renuncia, porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás, lo mismo que en el caso de Tatiana (Clouthier), quien nos ayudó tanto, tanto, para triunfar y con su trabajo, y lo mismo Horacio, en este caso va a una tarea a su Estado natal, al Estado de México”, dijo.

Así, López Obrador le alzó la mano a Horacio Duarte y exclamó: “¡campéon!”, e incluso bromeó con no abrazarlo para que no hubiera críticas como sucedió el pasado 6 de octubre con la ahora ex secretaria de Economía.

Al respecto, y siempre con una sonrisa, Horacio Duarte se limitó a decir “voy a la batalla maestra” en el Estado México, entidad que el próximo año tendrá elecciones para la gubernatura.

Pidió a los medios de información estar atentos a su cuenta de Twitter para saber cuál será su tarea en la entidad que tendrá elecciones.

Fuente: Excélsior