Renuncia otra funcionaria de JMM por ser beneficiaria de programa social

JOSÉ MARÍA MORELOS.- La directora del albergue Itzamná en el municipio, María Teresa Castillo, deja su cargo por ser beneficiaria de un programa social del Gobierno del Estado. Es la segunda funcionaria municipal en ser destituida por este hecho.

La destitución fue realizada por el presidente municipal Erik Borges Yam, quien expresó que la “renuncia” de la directora del albergue estudiantil es por estar vinculada al programa “Mujer es Vida”.

El edil agregó que no le temblará la mano para que los malos ejercicios que se realicen en su administración no queden impunes, por lo que se esperan más renuncias, al asegurar el munícipe que existen más funcionarias municipales beneficiadas en dichos programas sociales, por lo que hizo la invitación a presentar su renuncia, pues quienes no lo hagan saben las repercusiones que conlleva el hecho; asimismo, se tomarán acciones legales correspondientes por ser funcionarias.

Fuente: Cambio 22