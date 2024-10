Respalda Claudia Sheinbaum el PDU aprobado para el desarrollo de Tulum

Comparte esta Noticia

TULUM.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó que el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Tulum fue aprobado el 19 de septiembre pasado para que este municipio crezca de manera ordenada.

En su segunda conferencia, la mandataria ndicó que este programa, que contó con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Urbano (Sedatu), ayudará también a resolver los problemas de servicios públicos.

“Recientemente, se aprobó el Programa de Ordenamiento Territorial de Tulum, para que no crezca desordenadamente, y el caso de Playa del Carmen también tiene que ver no solo con poder resolver los temas de servicios, sino también de regularización y ordenamiento, para que no represente un crecimiento desordenado”, añadió.

Además, aseguró que la aplicación de este programa contará con el seguimiento y el apoyo de Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu.

Fuente: Agencia SIM