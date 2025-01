Respalda Felipe Calderón a Claudia Sheinbaum en lucha contra el narco

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente de México Felipe Calderón respaldó la lucha contra el narcotráfico y la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, a menos de una semana de cumplir sus 100 días en su sexenio.

En entrevista, Calderón reconoció que la presidenta de México heredó la ola de violencia que es provocada por los cárteles en México, razón por la que respaldó su estrategia de seguridad y admitió que apoya que enfrenté a las organizaciones criminales.

“El legado de influencia y de presencia del crimen organizado en México, no es algo imputable a ella, es algo que ella recibió y que creo que está bien que se le está enfrentando, yo siempre he sido de la tesis que en un error gravísimo de México es dejar a los criminales pasear a sus anchas por México haberles, entregado zonas del país a su control, y creo que hace bien el gobierno de la presidenta, independientemente de los discursos corregir eso y enfrentarlos”, comentó Calderón.

Desde el inicio de su sexenio Claudia Sheinbaum presentó su estrategia de seguridad, la cual quedo en manos de Omar García Harfuch, quien se enfoca en fortalecer las áreas de inteligencia y restablecer las bases de datos que se manejaban en la Plataforma México.

Al ser cuestionado sobre la relación entre el presidente electo, Donald Trump y Claudia Sheinbaum, Calderón indicó que el tema de tráfico de drogas es un tema “medular” de la relación México-Estados Unidos y destacó la buena coordinación que hubo entre ambos países durante su administración.

“El tema de drogas en general es uno de los temas medulares de la relación México-Estados Unidos y marca esa relación definitivamente. Es un tema clarísimo inevitable y en honor a la verdad, con muchas limitaciones y con muchos errores, en mi gobierno creo que llevamos la relación de México y Estados Unidos a un nivel óptimo, yo honestamente creo que no ha habido un mejor nivel de relaciones, tan importante para México entre los dos países como entonces”, destacó.

Asimismo, aseguró que la falta de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado ha dejado retos dramáticos para los mexicanos frente a la nueva administración entrante de Donald Trump.

Calderón indicó que tras la salida del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el estadounidense reconoció que la política de ‘abrazos, no balazos’ no funcionó en México, por lo que el expresidente urgió al Gobierno de México a llevar a cabo una política de unidad nacional.

“Está diciendo (Ken Salazar) que la política ‘abrazos no balazos’ no funcionó, está diciendo que si hay fentanilo en México, que si se produce, y me parecen signos muy preocupantes. Yo respeto la estrategia del Gobierno de centrar la discusión en si se puede producir fentanilo en una cocina o no, pero creo que lo relevante es primero la importancia que tiene para México la relación y el tema de drogas con Estados Unidos, no lo podemos evitar.

“Es tan delicado el momento que está enfrentando la presidente Sheinbaum y México con respecto al Donald Trump que viene que sí se requiere una política de unidad nacional urgente”, concluyó.

Fuente: El Financiero