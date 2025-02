Respalda la presidenta Claudia Sheinbaum revocación de concesión a Aguakan

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura del pueblo de Quintana Roo, que desde hace meses exige la revocación de la concesión de Aguakan, empresa encargada del servicio de agua potable.

Señaló que dicha empresa no ha garantizado el acceso adecuado al servicio en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Destacó que el agua no debe ser un negocio y que su distribución debe priorizar el bienestar de la población, además calificó como “un abuso” lo hecho por la empresa.

“Un abuso lo que ha estado haciendo esta empresa, un abuso, ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren”, aseveró.

“Nosotros estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la Gobernadora, de que entreguen la concesión, no se puede hacer negocio con el agua, el agua es un derecho humano, la gente paga por el servicio de agua potable por llevar el agua de un lugar a otro porque tiene sus costos, pero privatizarla para que haya ganancias para un privado en el supuesto de que va operar mejor, pues en realidad no ha funcionado y no tiene sentido, menos en este caso. Que siga todo el litigio y lo mejor para la empresa sería entregar la concesión”, expresó.

La mandataria respaldó a la gobernadora Mara Lezama, quien inició un proceso legal respecto a la empresa. Afirmó que la compañía ha impuesto tarifas elevadas sin garantizar un servicio adecuado.

Enfatizó que la gestión del agua debe centrarse en el beneficio público y que el modelo de privatización no ha demostrado ser más eficiente en este caso.