Respalda López Obrador el recuento de votos que pide la oposición

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la solicitud del Partido Acción Nacional (PAN), secundada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre un recuento de votos tras las elecciones celebradas el pasado 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó al respecto, respaldando dicha medida.

El mandatario aseguró que “el que nada debe nada teme”, por lo que el conteo de los votos estaría abierto si así lo quieren los dirigentes de la oposición, afirmó.

“Yo respondería ‘voto por voto, casilla por casilla’, porque el que nada debe nada teme y la regla de oro de la democracia es la transparencia”, comentó.

El jefe de Estado recordó que cuando él lo solicitó en 2006 nunca lo respaldaron, pero que ahora es diferente porque no son los mismos tiempos, sin embargo, afirmó que este tipo de exigencias no deben de extrañar en partidos “conservadores”, pues su doctrina es la hipocresía, inmoralidad, la mano dura y la corrupción y robos.

Ante el fracaso de los partidos de oposición en las elecciones 2024, el originario de Tabasco afirmó que lo que deben de hacer los dirigentes de los partidos y su militancia es analizar la situación y dejar atrás su fanatismo.

De acuerdo con López Obrador, mientras no superen su falta de racionalidad, sensatez y fanatismo, y no tengan apego a la verdad, ni den respeto al pueblo, no saldrán adelante.

Bajo esta premisa, indicó que es necesaria una oposición, sin embargo, señaló que esta debe ser “fuerte, responsable” y sobre todo, presentar propuestas y proyectos, no solo atacar a sus contrarios.

Fuente: Excélsior