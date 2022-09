Restaurante El Faro, de Mahahual, llama “pioja” y “Lady Pescado” a comensal que los exhibió por inflar sus cuentas de consumo.

Comparte esta Noticia

Cuando todos habíamos creído que el Restaurante El Faro, de Mahahual, había limpiado un poco su reputación tras haber sido denunciado por obligar a sus clientes a pagar propina, la vuelve a regar: ahora por insultar y denigrar a la misma comensal, llamándola “lady pescado” junto con imágenes burlescas de la joven.

Para darte un poco el contexto: hace unos días Frida Ang platicó que durante su visita a Mahahual el pasado fin de semana, acudió a comer en el restaurante Beach Club El Faro. Sin embargo, a la hora de pagar la cuenta, notó que era mucho más de lo que esperaban. Justo cuando iban a pagar y a dejar la propina, descubrieron que el costo se debió a que incluyeron de forma engañosa el pago de 15% de la propina, dando un total de 4320 pesos.

Al respecto, la Profeco explicó al portal digital Informado Caribe que el negocio incurrió en varias irregularidades: en primer lugar, entregó sólo una comanda, y no una nota como tal de precios. Como segundo punto, el precio final jamás debe incluir el pago de la propina.

“Observamos la nota y aunque en letras pequeñas dice 15% de propina opcional, siendo 550 pesos, lo pusieron en un apartado por debajo del total, remarcando en dos ocasiones que toda la cuenta eran 4320 pesos, cuando la forma correcta era establecer “total de 3770 de consumo”, y en un apartado, de manera clara, señalar una gratificación de 15% opcional, pues por ley los comensales pueden decidir cuánto dejarán de propina, ya que el sueldo de los meseros es responsabilidad única de los dueños del restaurante, no de los comensales”, señaló Juan Villanueva Canto, funcionario de la Profeco.

Después de que el caso se hiciera viral, el dueño del restaurante se comunicó con la afectada, a fin de devolverle la parte de la propina que le fue cobrada. Las capturas de pantalla fueron proporcionadas por el propio restaurante, El propietario, pidiéndole que por favor elimine su publicación donde exhibe a su negocio, le transfirió 2 mil 20 pesos, además de dejarle en claro que el error fue por parte de un trabajador, que ya fue despedido.

Y aunque la historia pudo haber terminado con un final feliz, no lo fue: resulta que el restaurante comenzó una campaña en contra de la comensal, usando su imagen y el apodo de Lady Pescado para ridiculizarla.

Estas imágenes fueron distribuidas por personas que trabajan en el restaurante o en Mahahual, como la usuaria Brebrajon Miranmirel, quien además llamó “pioja” a la cliente.

Incluso la propia página oficial del restaurante uso el apodo burlesco en contra de la comensal. También aseguró que la usuaria mentía, al haber hecho la denuncia en redes días después de haberse retirado.

“Eso es mentira. Yo publiqué en redes este hecho desde el día en que fui a Mahahual. Intenté explicarle a los trabajadores del restaurante que si bien la publicación se hizo viral días después, no significa que fue realizada de manera tardía. Para eso está la fecha de publicación, pero creo que no entendieron mucho de las redes sociales”, declaró la clienta.

Luego el restaurante cambió la versión afirmando que la cuenta era por el consumo de dos familias, lo cual también fue refutado por la comensal:

“Eramos tres adultos: mi esposo, mi madre y una servidora, así como dos niños, que ni consumieron porque no tenían hambre. Además, se puede observar en su propia nota que por las bebidas, no éramos dos familias. Si hubo varios temas que no nos parecieron. Son varias las cosas que está mencionando el restaurante para criticarme de mentirosa, pero no han presentado pruebas y caen en irregularidades”, declaró la usuaria.

Por su parte, la Profeco ya anunció un operativo en Mahahual para terminar con estos abusos.