Revela Arath de la Torre que lo estafaron con reservación falsa de hotel de la Riviera Maya

CIUDAD DE MÉXICO.- Arath de la Torre, actor de novelas mexicanas y de teatro, compartió que fue víctima de una estafa luego de que intentó hacer una reservación de un hotel en línea.

Indicó que tomó la decisión de compartir cómo sucedió el fraude con el objetivo de que más personas no caigan en él, tal como lo han hecho otros artistas estafados como Germán Ortega, de Los Mascabrothers.

Explicó que todo sucedió debido a que intentó hacer una reservación de habitación en el hotel Dreams Resort and Spa Rivera Maya.

“Por medio de un WhatsApp me contactaron, hicimos la negociación y realicé la transferencia”, dijo el participante de La Casa de los Famosos a través de sus historias de Instagram.

Y aunque todo el proceso de reservación iba bien hasta ese punto, luego de realizar el pago correspondiente, las personas que lo atendieron procedieron a bloquearlo de la app de mensajería, por lo que perdió todo el dinero que había depositado.

“En cuanto hice la transferencia, me bloquearon y no volví a saber de ellos”, aseguró el actor, quien explicó que no puede recuperar la suma que depositó: “No sé nada, el banco obviamente no me devuelve el dinero, porque mediante una transferencia SPEI”.

Luego de la estafa de la cual fue víctima comentó que se siente desconcertado por la situación y pidió a todas las personas tener cuidado para evitar caer en estafas.

“Estoy muy triste y muy sacado de onda. Quiero advertir a toda la sociedad y a toda la gente que por favor tengan cuidado cuando se metan a las páginas para hacer reservaciones”, explicó el comediante mexicano.

Además, pidió que los hoteles tomen responsabilidad en este tipo de situaciones y cuidar sus canales de comunicación para evitar que más personas sean víctimas de un fraude en línea.

Fuente: El Financiero