Revisará Sheinbaum denuncias contra exfuncionarios de Yucatán y Q. Roo por presunto despojo de hoteles

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de las denuncias contra el exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y los exfiscales de Yucatán y Quintana Roo, Juan Manuel León y Óscar Montes de Oca, respectivamente, en medio de la disputa por los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá, fue expuesto a la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves.

Norma Ramírez, reportera de Miled México, dijo que se acercó a ella una familia que tiene una tradición de más de 100 años en el sector hotelero en Yucatán, por lo que piden también la intervención del actual gobernador yucateco, Huacho Díaz Mena.

Se trata de la familia del que sería el legítimo propietario, Fernando Barbachano Herrero, que mantiene una disputa legal por los bienes inmuebles desde hace más de 3 años con Rodolfo Rosas Moya -hermano de Olga Rosas Moya, primera titular de Investigación Patrimonial y Económica de Yucatán y extitular de la SAF-.

Por este caso se han documentado dos denuncias contra Mauricio Vila: una ante la Fiscalía Anticorrupción en junio pasado; y otra más reciente el pasado 5 de diciembre, que además señala también a los exfiscales Óscar Montes de Oca y Juan Manuel León León, de Quintana Roo y Yucatán, respectivamente por presunta complicidad en el despojo del hotel.

“Y han sido objeto de extorsión y despojo de sus fuentes de trabajo. Ante la desesperación, le enviaron un plebiscito constitucional al gobernador Joaquín Díaz Mena, en el cual están solicitando protección por parte del Estado de Yucatán.

“En el año de 2022, irrumpieron violentamente en las instalaciones de dos hoteles, tomando posesión de ellos; actualmente, su razón social ha cambiado y operan en la clandestinidad.

“En el año 2023, la Fiscalía General de Quintana Roo inició una inusual investigación en la que derivó el aseguramiento de los hoteles para su entrega física y material a su propietario.

“Lo cierto es que dicha Fiscalía se ha negado a realizar dicha entrega. La denuncia también se ha hecho ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; también una más ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia, injerencia arbitraria y otras violaciones“, indicó Norma Ramírez a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria aseguró revisará el caso de hotel en Chichén Itzá y lamentó que la instituciones que deberían proteger al pueblo y hacer justicia, no cumplan su cometido.

Apenas en la primera semana de este mes de diciembre, personal de seguridad del hotel Mayaland impidió en días pasados el acceso a Fernando Barbachano Herrero, supuesto propietario del inmueble.

Luego de una rueda de prensa donde Barbachano dio a conocer denuncias por despojo contra Mauricio Vila y otros funcionario, el empresario hotelero acudió al centro de hospedaje por el que sostienen una disputa legal con Rodolfo Rosas Moya, quien tiene la posesión del negocio, ubicado en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

El pasado mes de junio se dio a conocer que el ahora exgobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción estatal, por el caso de compraventa de los emblemáticos hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá.

Los denunciantes fueron Fernando Eugenio Barbachano Herrero y familia, en un documento que indican que hasta el año 2021 los hoteles los dieron en arrendamiento a la empresa Posada Chichén Itzá, tiempo en el que —aseguran—, fueron operados legítimamente en un marco de cumplimiento normativo.

Sin embargo, el negocio se vio afectado económicamente por la pandemia de Covid, por lo que la familia Barbachano inició negociaciones para vender los hoteles a Inmobiliaria R4 S.A. de C.V., con sede en Quintana Roo, representada por Rodolfo Rosas Moya —hermano de Olga Rosas Moya, primera titular de Investigación Patrimonial y Económica de Yucatán y extitular de la SAF—.

Pero según esa denuncia la venta no se concretó, por lo que desde entonces han intentado recuperar las propiedades sin éxito.

Así inició la disputa por los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá en Yucatán. Y es que aseguran que no se cumplió con los pagos establecidos para la transacción y no se liquidó la cantidad acordada de venta de 6 millones de dólares, por lo que iniciaron proceso para rescindir contrato de compraventa.

Por su parte, Inmobiliria R4 representada por Rodolfo Rosas Moya empezó acciones para acusar a los propietarios de los hoteles de fraude.

En ello intervino la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo (FGE), que con apoyo de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán aseguraron los inmuebles.

Un juez mercantil permitió que los hoteles fueran operados por terceros; sin embargo los propietarios de estos hoteles lograron darle vuela al asunto cuando en Quintana Roo cambiaron al fiscal, entonces se ordenó levantar la medida de aseguramiento al hotel.

La Fiscalía de Quintana Roo ordenó a la de Yucatán regresar los hoteles a su legítimo propietarios, Fernando Eugenio Barbachano Herrero.

No obstante, agregan que la Fiscalía de Yucatán no lo hizo; por el contrario, el 18 de febrero de 2022, un convoy armado en vehículos con placas de Quintana Roo, irrumpió en las instalaciones de los hoteles presuntamente golpearon a los guardias de seguridad, rompieron la pluma de acceso a los hoteles y las cámaras de seguridad, tomaron el dinero de las cajas registradoras y se instalaron de manera permanente.

En la denuncia se asegura que detrás de esa acción estuvo Rosas Moya el mismo sujeto que supuestamente incumplió la promesa de compraventa y que denunció a la familia Barbachano por el delito de fraude.

Fuente: Diario de Yucatán